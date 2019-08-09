Идеальная погода для отдыха: синоптики дали прогноз на выходные в Киеве

В субботу в столице будет +24...+26 градусов, а воскресенье температура воздуха повысится

/ Фото: Сегодня

В Киеве на выходных, 10 и 11 августа, ожидается солнечная и теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в субботу в столице будет +24...+26 градусов днем и +14...+16 градусов ночью.

Теплая погода без осадков будет и в области. В Чернобыле будет +23...+25 градусов днем и +12...+14 градусов. В Тетереве, Борисполе, Барышевке и Яготине днем будет до +26 градусов, а в Белой Церкви, Фастове и Мироновке будет еще теплее – днем до +27 градусов.

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В воскресенье в Киеве будет еще жарче. Днем температура воздуха будет +25...+27 градусов, а ночью +15...+17 градусов. В Борисполе и Яготине тоже будет такая же погода, а на остальной территории области прогнозируют дожди при температуре в +27 градусов.

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Впрочем, синоптик Наталья Диденко также отмечает, что в столице 11 августа возможен кратковременный дождь, однако добавляет, что погода на выходных будет идеальной, поэтому следует отложить все свои дела и отправиться на прогулку.

Напомним, что накануне по Киеву пронеслась буря. Кратковременный сильный дождь повалил десятки деревьев, также в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным.

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