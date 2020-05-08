Идем в парк, уличное кафе и библиотеку: что в Киеве заработает с 12 мая

Торговые центры по-прежнему остаются на карантине, но в сквер пустят уже без собаки

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер. В его рамках откроется множество объектов в городе. При этом, послабление первой волны не коснутся торгово-развлекательных центров, а также школ, детских садиков и площадок. Остаются закрытыми и прибрежные зоны отдыха, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Посмотрите, только за прошедшие сутки у нас семь больных детей" – объясняет мэр такие меры предосторожности.

Тем не менее, с 12 мая в Киеве возобновят работу:

непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв.м);

парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);

парки и скверы – можно посещать даже небольшой группой

временные сооружения (ларьки) – с запретом потребления пищи и напитков на месте;

небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).

адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы.

автошколы

автокинотеатры,

музеи под открытым небом

библиотеки – пока только на выдачу книг, без работы читальных залов

летние площадки кафе

Соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски – он либо не заходит в помещение, либо это – ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", – сообщил мэр столицы.

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Напомним, власти с 5 мая дня разрешили торговцам продавать кофе на вынос. В парке "Позняки" открылись сразу три киоска, которые были закрыты на время карантина. Любители напитка выстроились в очередь. По словам покупателей, цены на кофе и напитки на его основе с разными добавками не изменились, оставшись такими же, как и до карантина.

Кстати, открылись первые кофейные киоски на Майдане и Крещатике. Те, кто пробовал тут кофе, говорят, что цены на напиток не изменились, а бариста соблюдают все санитарные нормы и требования КГГА.

А еще с 8 мая в городе уже работают 13 продуктовых рынков.

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