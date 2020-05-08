Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Идем в парк, уличное кафе и библиотеку: что в Киеве заработает с 12 мая

8 мая, 21:32

Мила Князьская-Ханова

Торговые центры по-прежнему остаются на карантине, но в сквер пустят уже без собаки

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер. В его рамках откроется множество объектов в городе. При этом, послабление первой волны не коснутся торгово-развлекательных центров, а также школ, детских садиков и площадок. Остаются закрытыми и прибрежные зоны отдыха, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Посмотрите, только за прошедшие сутки у нас семь больных детей" – объясняет мэр такие меры предосторожности.

Тем не менее, с 12 мая в Киеве возобновят работу:

  • непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв.м);
  • парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);
  • парки и скверы – можно посещать даже небольшой группой
  • временные сооружения (ларьки) – с запретом потребления пищи и напитков на месте;
  • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).
  • адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы.
  • автошколы
  • автокинотеатры,
  • музеи под открытым небом
  • библиотеки – пока только на выдачу книг, без работы читальных залов
  • летние площадки кафе

Соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски – он либо не заходит в помещение, либо это – ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", – сообщил мэр столицы.

Реклама

Напомним, власти с 5 мая дня разрешили торговцам продавать кофе на вынос. В парке "Позняки" открылись сразу три киоска, которые были закрыты на время карантина. Любители напитка выстроились в очередь. По словам покупателей, цены на кофе и напитки на его основе с разными добавками не изменились, оставшись такими же, как и до карантина.

Кстати, открылись первые кофейные киоски на Майдане и Крещатике. Те, кто пробовал тут кофе, говорят, что цены на напиток не изменились, а бариста соблюдают все санитарные нормы и требования КГГА.

А еще с 8 мая в городе уже работают 13 продуктовых рынков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин скверы Виталий Кличко библиотеки правила безопасности салоны

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
"Комендантский час" снова вводят в Киевской областиДругие новости
В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)
В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...