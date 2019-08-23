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Инновации и сервис: как будет выглядеть новый флагманский супермаркет NOVUS

23 августа, 10:03

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Экоматериалы, современный дизайн, электронные каталоги и digital-экраны, дегустационный стол для ценителей вина, фреш-бар и пивной бар, кассы самообслуживания, а также уютное кафе. Чем еще удивит своих гостей новый флагманский магазин NOVUS?

Совсем скоро сеть супермаркетов NOVUS откроет новый супермаркет в киевском торгово-развлекательном центре Sky Mall. Этот торговый объект будет крупнейшим для сети в столице – ритейлер арендовал в ТРЦ 12 000 кв. м, из которых 6300 кв. м будет использовано для торгового зала. Не так давно в компании раскрыли подробности ассортимента будущего магазина, который будет насчитывать около 50 000 наименований товаров. Теперь же в сети NOVUS подробно рассказали о том, как будет выглядеть флагманский супермаркет, какие новшества будут реализованы в его оформлении и оборудовании, а также зонировании и дополнительных сервисах торговой точки.

В оформлении супермаркета использованы экоматериалы – дерево, металл, стекло, камень. Компания постаралась реализовать комфортные для посетителя интерьерные решения, в которые гармонично вписывается торговое оборудование в современном дизайне.

В магазине будет реализовано новое декоративное оформление, профессиональное освещение и логичное размещение торговых зон для удобства покупателей. "Интерьер разрабатывали таким образом, чтобы разные зоны в магазине были логично выделены визуально. Удобная навигация в магазине позволит гостям быстро найти нужный отдел или категорию товара", — поясняет Сергей Миколаенко, архитектор-дизайнер сети NOVUS.

К слову, дизайн интерьера нового магазина разрабатывало Architectural Bureau Stupak, которое сотрудничает с сетью на постоянной основе.

"Мы верим, что будущее ритейла — это не вопрос каналов, а опыта клиента. Поэтому в новом магазине мы сделали редизайн не только интерьера, но и "пути клиента", постарались объединить онлайн и офлайн-стратегии, беря лучшее от каждой – свежие качественные продукты и удобство", — комментирует Сергей Гуляев, директор по маркетингу сети NOVUS.

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На витринах магазина разместят QR-коды — они позволят клиентам супермаркета детальнее ознакомиться с перечнем продукции, составами и калорийностью представленных в магазине блюд и другой полезной информацией. В торговом зале установят digital-экраны, где будет размещаться информация об актуальных предложениях магазина, рекомендации здорового питания, демонстрация приготовления блюд собственного производства и прочее.

В супермаркете будет установлено новое торговое оборудование для выпечки и хлеба, который компания выпекает самостоятельно. Будет работать фреш-бар. Здесь установят профессиональную фреш-станцию, с помощью которой покупатели смогут самостоятельно сделать свежевыжатый сок. Также магазин оборудуют специальной холодильной камерой для сыра и хамона, будут установлены шкафы сухого вызревания мяса, где гости смогут купить идеальное мясо для стейков.

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Из других новшеств можно отметить дегустационный стол, где на постоянной основе будут проходить различные дегустации напитков. В этой зоне будет работать профессиональный сомелье.

Фуд-корт супермаркета будет реализован в новом формате. Современный и максимально продуманный дизайн интерьера кафе The Lunch и пивбара The Bar должны создать у посетителей ощущение уюта и комфорта. Они способны принять 150 гостей. В оформлении использовано натуральное дерево, камень и живые растения. В меню покупатели смогут найти бургеры, блинчики, кофе и пиццу, приготовленную в традиционной итальянской печи, которая будет расположена прямо в магазине.

Помимо обычных касс для удобства совершения покупок в супермаркете установят терминалы самообслуживания. Компания начала внедрение self-service в своих торговых объектах в конце 2017 года и к настоящему времени установила уже более 70-ти касс самообслуживания в 11-ти магазинах. Как рассказывал в интервью RAU директор департамента информационного менеджмента NOVUS Стунджя Мажвидас, покупатели очень активно пользуются кассами самообслуживания с первых дней их работы, ведь они позволяют клиентам компании рассчитаться за товар быстрее и не стоять в очередях у традиционных касс.

Напомним, открытие магазина NOVUS в ТРЦ Sky Mall запланировано на осень текущего года. Этот супермаркет станет уже 28-м торговым объектом ритейлера в столице и 36-м в Киевской области.

Справка. NOVUS представлен на украинском рынке с 2008 года. С тех пор сеть магазинов ритейлера выросла до 44-х маркетов общей площадью более 170 000 кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 500 до 7 000 кв. м, в том числе – франчайзинговые. Большинство торговых точек сети работает в Киеве и области. Магазины также представлены в Ровно, Черкассах, Тернополе, Николаеве и городе Корец (Ровненская обл).

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супермаркет NOVUS Sky Mall

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