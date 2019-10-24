Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет

Новости "Сегодня" выяснили, какие именно вещества фиксируют в воздухе столицы и узнали, когда исчезнет опасность

/ Фото: Александр Марущак

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Вопрос смога над Киевом продолжает волновать жителей столицы. Сегодня утром над мегаполисом снова навис туман и плотная дымка не исчезала даже днем. Новости "Сегодня" узнавали, где в столице самый опасный и грязный воздух, когда изменится погода в Киеве и горожане смогут свободно дышать.

"Плохое состояние воздуха в Киеве связано с огромным количеством загрязняющих воздух веществ, которые выбрасывают автотранспорт, городские ТЭЦ и мусоросжигательный завод. Плюс наличие сильного тумана, отсутствие ветра и дождя. Все это создает мощный смог. Сейчас опасней всего находиться на площадях и возле транспортных развязок, где возникают заторы и есть большое скопление автотранспорта. Грязный воздух – возле Дарницкой ТЭЦ, возле мусоросжигательного завода. Кстати, не чистый воздух и на Крещатике, поскольку главная улица страны находится в углублении и смог укутывает его полностью", – рассказал сайту "Сегодня" эколог Владимир Борейко.

Он добавляет, что смог очень опасен для здоровья человека.

"Смог – очень опасен для людей, которые страдают легочными заболеваниями, астмой – им просто нечем дышать. Такой воздух с гарью бьет по здоровью пожилых людей и маленьких детей. Да и обычным людям это малоприятно", – добавляет Борейко.

Кстати, синоптики и на завтра обещают туман, который продержится в городе до первой половины дня. Водителей предупреждают об опасности – видимость на дорогах составит 200-500 метров.

"Мы регулярно мониторим ситуацию. Вчера санэпидстанция предоставила нам свои замеры. Согласно данным: превышения особых опасных веществ в воздухе нет. Только был выявлен ангидрид сернистый (бесцветный газ, с резким характерным раздражительным запахом) в небольших количествах – превышение нормы в 1,5-2 раза. Повторюсь, в городе нет никаких пожаров, никаких вредных выбросов. Просто сильный туман, который задерживает движение воздуха, образовывая смог", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Чиновник говорит, что ситуация в городе изменится, когда переменится погода.

"По прогнозам Гидрометцентра, ситуация изменится в конце этой недели. На выходных значительно похолодает и смог развеет ветром", – поясняет Роман Ткачук.

Он добавляет, что столичная санэпидстанция проводит замеры воздуха в разных районах города и делает это выборочно.

"Примерно везде цифры одинаковые: возле дорог и трасс мы выявляем в воздухе продукты горения, а в остальном – воздух в городе чистый", – заверяет Роман Ткачук.

Например, 22 октября замеры проводились на Большой кольцевой, 2, – жилой массив "Жуляны". Из вредных веществ в воздухе был выявлен ангидрид сернистый. Его превышение в воздухе составило 2,2 раза. Также превышение ангидрида сернистого было замечено на Одесской площади и улице Заболотного – 1,8 раза. На жилом массиве Южная Борщаговка по адресу Григоровича-Барского, 1, превышение ангидрида сернистого – 1, 6 раза. Отметим, что все замеры проводились с 10 до 12 часов дня возле проезжих частей.

А вот по результатам замеров качества воздуха 23 октября, превышение ангидрида сернистого было выявлено на Оболонском проспекте, возле автобусной остановки напротив "Дримтауна" – 1,7 раза (замер проводился утром в 9:32). На Бессарабской площади превышение допустимой нормы в воздухе диоксида азота (образуется от выхлопов автотранспорта: раздражает глаза и вызывает першение в горле) составило – 1,1 раза, а ангидрида сернистого – 1,6 раза (замер проводился в 15:15).

Грязнее всего воздух был возле станции метро "Шулявская", на проспекте Победы. Тут превышение в воздухе диоксида азота составило 2,9 раза, а ангидрида сернистого – 4,34 раза (замер проводился в 16:22). А вот на Подоле, Печерске, Русановской набережной, улице Ревуцкого, Одесской площади превышения содержания вредных веществ не было обнаружено.

Стоит отметить, что Киев не первый год переживает аномальный смог, из-за которого невозможно дышать. Город страдал от удушья осенью 2015 года. Тогда, кстати, ангидрид сернистый в столичном воздухе превышал норму по городу в 5,8 раза.

Ранее мы сообщали, что по загрязнению воздуха Киев обошел Пекин. О плохом состоянии воздуха в Киеве сообщает ресурс AirVisual, который мониторит загрязнение воздуха в 50 столицах мира.

Также мы выясняли, в чем причина смога и как себя обезопасить от пагубного воздействия веществ в воздухе.

По словам директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, в Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Подробнее – в сюжете:

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