Историческую улицу Киева в ноябре очистят от вывесок

До конца месяца на ул. Ярославов Вал демонтируют 322 незаконные вывески, сотню уже убрали. Об этом сообщил замглавы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба горадминистрации.

Также от незаконной рекламы уже очистили ул. Сагайдачного, Нижний и Верхний Валы. Балансодержателям зданий-памятников после демонтажа вывесок направляются предписания привести фасады в порядок.

По словам Мондриевского, демонтажные работы на Ярославом Валу начались 29 октября. На данный момент осталось удалить 222 незаконные вывески. "Вскоре еще одна улица исторического Киева будет освобождена от засилья незаконных вывесок. Историческая часть нашего города и прекрасные строения, расположенные здесь, активно очищаются от вывесок, которые уродуют фасады зданий", – сказал чиновник.

Мондриевский в очередной раз призвал предпринимателей уважать город и приводить свои вывески в соответствие с требованиями и монтировать только те, по которым получено положительное заключение. Он добавил, что в течение 10 месяцев 2018 года в Киеве было демонтировано 13 187 рекламных средств, в том числе 8115 вывесок.

Напомним, вандалы несколько месяцев терроризируют популярный парк Киева и ломают вывеску. Жители стали называть парк Шевченко "адским местом".

Кроме того, активисты требуют сменить вывески кафе и магазинов в Киеве на украинские. В КГГА обратились с соответствующей петицией.