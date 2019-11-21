История Революции Достоинства: в центре Киева открыли интерактивную выставку

В Киеве открыли уникальную выставку и рассказали о противостояниях на Майдане

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В центре Киева после завершения расследования событий Революции Достоинства появится Музей Майдана. А пока что на его месте украинцы открыли интерактивное выставочное пространство.

Здесь представлены фотографии Революции на граните, Оранжевой революции, а большинство экспозиции – 2014 года, с Революции Достоинства.

Самый интересный экспонат – интерактивная карта самых ожесточенных противостояний на Майдане. Оранжевым цветом здесь обозначена дислокация майдановцев, синим – спецназовцев. Также там присутствует и новогодняя елка, которая имеет собственное название – "йолка".

"Это выставочное пространство… Так мы решили использовать эту площадь в виде временных выставок", – отметила Анастасия Сокирко, научный сотрудник Музея Майдана.

Официальное открытие этой локации состоялось в День Достоинства и Свободы – 21 ноября, и она будет работать на протяжении года. Вход – свободный.

Напомним, 21 ноября – шестая годовщина с начала Евромайдана в Украине – события, которое навсегда изменило новейшую историю страны. Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в столице на Майдане Незалежности начали собираться активисты, чтобы выразить свой протест. Сначала сотни украинцев пришли протестовать против того, что правительство Николая Азарова отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС и взяло курс на Таможенный союз. С каждым днем к сотням протестующих присоединялись тысячи. Президент и политики в день годовщины Революции рассказали, что для них значит слова "свобода" и "достоинство".

Видео: president.gov.ua

Отметим, что по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане Незалежности и в центре Киева погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. Читайте подробнее о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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