История с молотка: за сколько и почему продают знаменитые особняки Киева

Усадьба врача выставлена за 243 млн грн, а домик на Андреевском — 187 млн

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киевляне продолжают обсуждать судьбу старинного особняка на улице Гоголевской, 32. Напомним, здание 1890 года недавно было выставлено на продажу за 25 млн грн. И вполне может быть просто снесено. И такой дом не один в столице! "Сегодня" нашла 12 старинных зданий, которые выставлены на продажу. Подробнее о шести из них — ниже.

В КГГА "Сегодня" объяснили, что если дома находятся в частной собственности и не имеют статуса памятника архитектуры, то их можно продавать. А вот если дом имеет такой статус, то необходимо заключить охранный договор с департаментом культурного наследия и согласовывать с ним любые изменения фасада памяника. Сносить же памятник архитектуры категорически запрещено.

Дом стоматолога на Большой Васильковской, 10

Трехэтажное здание с угловой башней возвели в 1897—1898 годах. С 1998 года оно находится в частной собственности. В 2006 году его отреставрировали. Дом примечателен тем, что в нем в 1900—1910 годах проживал Григорий Бурвассер, ученый-медик, стоматолог, который имел здесь собственную зубную клинику — одну из первых в Киеве. За памятник архитектуры просят баснословные деньги — 243 млн грн! Его продают под вип-офисы с обустроенной парковкой и хорошим ремонтом.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Загадочный" дом на Андреевском спуске, 7

Красивый двухэтажный дом с мансардой (построена после приватизации дома в 2006 году) на Андреевском спуске, 7, продают за почти 187 млн грн. Интересно, что историкам абсолютно ничего не известно об истории этого дома, кроме приблизительного года постройки (1900), и из-за этого его не причислили к памятниками архитектуры. Собственники считают, что особняк запросто подойдет под посольство, представительство иностранной фирмы, ресторан или галерею.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Дом воздухоплавателей на Ярославовом валу, 18

Трехэтажный нежилой дом на ул. Ярославов Вал, 18, построен в 1891 году в стиле неоклассицизм по заказу профессора медицины Фердинанда Льоша, основателя первого в Киеве бактериологического института (1896). До революции в доме был клуб воздухоплавателей, а через дорогу — особняк, где жил авиаконструктор Игорь Сикорский. Частной собственностью дом стал в средине 2000-х годов. Памятник архитектуры отреставрировали в 2018 году и планируют продать под офисы. За него просят 120 млн грн.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Лечебница для бедных на Большой Житомирской

Трехэтажный дом на Большой Житомирской, 19, построили в конце XIX века как больницу для малоимущих со странным названием "Квисиана". В лечебном заведении в центре города спасли жизнь многих людей. В частных руках красивый дом оказался в 2001 году, и с тех пор ищут нового хозяина. Правда, владельцы рассказали, что провели ремонт здания внутри, а на наружные работы денег у них нет. Из дома предлагают сделать гостиницу, надстроив два этажа. Собственники продают здание за 96 млн грн.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Модерн, спрятанный за корпусами больницы

Стильный двухэтажный особняк (начало ХХ века) на Баггоутовской, 1, продают за 77 млн грн. Еще несколько лет назад он был частью комплекса областной больницы, но с 2012 года оказался в частных руках и пустует. Недавно в здании заменили крышу, инженерные коммуникации и поставили металлопластиковые окна. Дом, несмотря на красивый вид, не имеет статуса памятника истории. Нынешние владельцы продают его уже несколько лет и надеются, что его купят и проведут масштабную реставрацию.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Свидетель козьего болота на Михайловской улице

Двухэтажный домик на улице Михайловской, 20-а, внешне не очень примечателен. Но ценен тем, что был построен в середине XIX века. Тогда на месте современных Майдана Незалежности и Крещатика было Козье болото. Тут никто не хотел строить жилье. Хозяева приватизировали дом в 2004 году, а сейчас продают за 59 млн грн. Из-за того, что здание не имеет охранного статуса, собственники не сильно обеспокоены его дальнейшей судьбой. К слову, фасад дома уже изрисован граффити.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Ранее мы писали, что в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станции на улице Большая Васильковская, 137, построенной еще в 1908 году.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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