Итоги акции: четверо киевлян получили новые Citroёn C-Elysee от "АТБ"

В минувший праздничный уикенд получили свои награды победители беспрецедентной акции, которую проводил крупнейший представитель отрасли розничной торговли Украины – компания "АТБ-Маркет". Среди счастливчиков есть и четыре жителя столицы, которые теперь могут забыть о поездках в метро, троллейбусах и трамваях.

Речь идет о смелом проекте "В "АТБ" покупай – АВТО приближай!". Почти четыре миллиона постоянных клиентов указанной сети, а также любой покупатель, который приходил за продуктами в один из супермаркетов "АТБ", которых в 289 населенных пунктах 24 областей страны уже больше тысячи, в том числе и в Киевской, могли выиграть автомобиль.

Такое событие в Украине произошло впервые. Всего за 15 дней (с 22 февраля по 11 марта 2020 года) в рамках данного проекта было разыграно пятнадцать комфортных машин известной французской марки Citroёn.

"Как многолетний лидер отечественного ритейла и яркий представитель социально ориентированного бизнеса компания сумела успешно провести вышеуказанный проект "В "АТБ" покупай – АВТО приближай!". Из-за карантинных ограничений пришлось лишь немного сместить сроки официального награждения победителей. "АТБ" всегда гарантирует четкость выполнения всех обязательств и прозрачность полученных результатов", – сообщает на своей странице в Facebook Борис Марков, глава совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ".

Имена и фамилии победителей, а также даты их награждения обнародованы на официальном интернет-ресурсе акции. Пятнадцать счастливчиков, включая жителей столицы, 6 и 7 июня в торжественной обстановке получили ключи от своих новеньких Citroёn C-Elysee.

Имена киевлян-победителей:

Владимир Сергеевич Лысенко;

Алексей Владимирович Куманцов;

Ольга Владимировна Вановская;

Юлия Викторовна Васькович.

Для компании "АТБ-Маркет" проведение настолько масштабной и динамичной акции также стало первым успешным опытом такого рода. Проект был осуществлен в партнерстве с другими известными компаниями – "Нестле Украина", "Монделис Украина", "Хенкель Украина".

"Компания "Nestlé в Украине" и ТМ "Нескафе" в партнерстве с сетью супермаркетов "АТБ" создали этот проект для того, чтобы поддержать наших потребителей, сделать их жизнь более комфортной. Еще больше украинских семей теперь смогут путешествовать на новых авто. Кофе "Нескафе" является мировым лидером в сегменте растворимого кофе. Мы рады, что можем предложить потребителям кофе на любой вкус – для бодрого утра, для удовольствия или для особых моментов с друзьями и близкими. Мы рады приветствовать победителей, готовы и дальше поддерживать украинцев качественным и вкусным кофе", – говорит Елена Егорова, руководитель отдела развития категории кофе, "Nestlé в Украине".

Другой партнер проекта – Milka – также считает, что данная акция помогла поднять дух украинцев, поддержать и дать надежду.

"Милка" дарит ощущение нежности и праздника. Мы с радостью поддержали предложенную "АТБ" инициативу и поздравляем победителей конкурса, которые получают от нас новые замечательные авто. Следите за нашими новинками и акциями, ведь все, что мы делаем – мы делаем для наших потребителей", – отметила Елена Сладкая, бренд-менеджер "Milka в Украине".

По условиям акции, клиент в любом из супермаркетов "АТБ" (сегодня их насчитывается 1119) мог приобрести товары на сумму от 500 гривен и попытать счастья. Для участия необходимо было лишь соблюсти несколько условий: в списке должен был присутствовать товар одного из вышеуказанных партнеров проекта и все нужно было купить одним чеком. А дальше – просто полагаться на свою удачу!

Основанная еще в первые годы украинской независимости компания "АТБ" сегодня стала лидером отрасли ритейла по многим показателям: количеству супермаркетов, численности сотрудников, объему уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

На украинском рынке компания известна еще и тем, что всегда держит свое слово, гарантирует выполнение взятых на себя обязательств как перед своими партнерами, с которыми заключает эксклюзивные договоры, так и перед миллионами клиентов. Яркий финал проекта "В "АТБ" покупай – АВТО приближай!" может быть тому еще одним наглядным подтверждением.

Компания видит свою социальную миссию в обеспечении населения гарантированно качественными продуктами по доступным ценам. Стоимость любого товара на прилавках "АТБ" традиционно на 10–15% ниже среднерыночной. При этом важную роль играют системное внедрение дополнительных возможностей и повышение уровня комфорта для клиентов. Покупателей в данной торговой сети считают не просто посетителями, а партнерами по бизнесу. Этот принцип остался неизменным, даже когда в начале марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Украине был объявлен национальный карантин.

Чтобы помочь миллионам украинцев, включая киевлян, компания сконцентрировала основные усилия и ресурсы на том, чтобы бесперебойно обеспечивать клиентов гарантированно качественными продуктами и товарами первой необходимости, а также максимально смягчить сезонный и карантинный рост цен. За этот период "АТБ" выделила более 110 миллионов гривен на благотворительные проекты, закупку медоборудования для областных клиник, а также бесплатные продовольственные наборы для наиболее незащищенных слоев населения.

Сберегли и приумножили в "АТБ", невзирая на коронакризис, и свою главную ценность – кадры. Здесь не было ни увольнений, ни сокращения штата. Более того, благодаря динамичному расширению сети "АТБ" только за время национального карантина трудоустроены 2,4 тыс. украинцев. Всего с начала года компания создала 7 246 рабочих мест.

В этот период в Украине впервые появились продуктовый онлайн-магазин и сервис адресной доставки продуктов питания. Для "АТБ" предоставление новых, зачастую уникальных, возможностей каждому клиенту, а также создание для него максимально комфортных и безопасных условий – базовая составляющая деятельности. Забота о клиенте наряду с внедрением инновационных решений являются для корпорации приоритетными частями стратегии развития бизнеса.

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