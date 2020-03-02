Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепления

Метеорологическая зима в Киеве так и не наступила

В Киеве завершилась календарная зима, однако метеорологическая зима впервые за 140 лет в столице так и не наступила. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В частности, по данным наблюдений метеорологов, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 гг. в Киеве так и не произошло. Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом она за декабрь-февраль составила +2,0 °С.

"К парадоксу зимнего периода необходимо отнести красноречивый факт. Самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до -8,4 °С, а в прошлом ноябре 22 числа было -9,7 °С", – говорится в сообщении.

Реклама

Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10 °С. Отмечается, что это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются.

Осадков выпало ровно 100 мм, что составляет 70% сезонной нормы. Устойчивого снежного покрова в столице так и не было.

В тренде В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Напомним, что в феврале погода в Киеве била рекорды несколько раз. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в Киеве метеорологическую весну.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама