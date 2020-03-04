Из последних сил полз со сломанным позвоночником: соцсети всколыхнула история брошенного кота

Оставили умирать искалеченного кота в лесу на окраине Киева. Соцсети возмутила берущая за душу история брошенного кота. Британского короткошерстного кота нашли в яме частично парализованным. Зоозащитники уверены – на произвол судьбы его бросили владельцы. Есть ли у пушистого шанс выздороветь и найти новую семью, решили выяснить новости "Сегодня".

Замерзшего, голодного и с парализованными задними лапами. Именно таким породистого кота нашли в яме посреди леса. Из последних сил он полз к своим спасителям. Людей не боялся.

"Он точно жил дома, потому что он довольно чистый, достаточно толстый, он не худой. С ним беда случилась недавно. Это классический случай, когда владельцы, просто увидев травму, решили ничего не делать, вывезли его и думали, что он там спустя какое-то время умрет", – говорит активист Владислав Антонов.

Пушистого отвезли в ветклинику. Обследование выявило у него перелом позвоночника и ушиб внутренних органов.

"Будет хирургическое вмешательство по стабилизации позвоночного столба", – заявила невролог Инна Макарина. В тренде В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Животное могло выпасть из окна, предполагают ветеринары. Как и почему британский короткошерстный оказался в безлюдном лесу – неизвестно. Его хозяева так и не вышли на связь. Животное едва движется до сих пор. Впрочем, в будущем же имеет шанс уверенно встать на все четыре.

"В данном случае прогноз благоприятный по поводу ходьбы. Но осторожный в плане быстрого восстановления", – отмечает врач.

Впереди у хвостатого операция на позвоночнике и месяц реабилитации. А после этого любой желающий сможет взять ответственность за животное и забрать его в свою любящую семью. Котика уже хотят забрать несколько человек. Однако его будущих хозяев тщательно проверят, чтобы его больше никогда не покинули.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как история двух бывших бездомных котов покорила Черкассы. Пятилетний Барсик стал опекуном для Ириски, которой ампутировали хвост.

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