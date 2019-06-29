Из-за бури в Киеве отключили часть музыкальных фонтанов

Поврежден высоковольтный электрический кабель

фото: livejournal.

В связи с непогодой, которая произошла в четверг вечером в Киеве, работники Киевводфонда отключили фонтаны в акватории Русановского канала. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Сообщают, что сделали это из-за повреждения в электрической системе.

"В ходе обследования специалистами СВКП "Киевводфонд" электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля. Таким образом, часть фонтанов остается без электропитания к устранению аварийной ситуации", – сказано в сообщении на сайте мэрии в пятницу вечером.

Отмечается, что 28, 29 и 30 июня, согласно рабочему графику, будут работать восемь гейзерных фонтанов из двенадцати существующих. Когда начнут работать все фонтаны, специалисты пока не сообщают.

Кстати, мощный ливень, который обрушился на столицу и пригород после полудня 27 июня, не обошелся и без других последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.

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