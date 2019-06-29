Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Из-за бури в Киеве отключили часть музыкальных фонтанов

29 июня, 09:55

Поврежден высоковольтный электрический кабель

фото: livejournal
фото: livejournal.

В связи с непогодой, которая произошла в четверг вечером в Киеве, работники Киевводфонда отключили фонтаны в акватории Русановского канала. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Сообщают, что сделали это из-за повреждения в электрической системе.

"В ходе обследования специалистами СВКП "Киевводфонд" электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля. Таким образом, часть фонтанов остается без электропитания к устранению аварийной ситуации", – сказано в сообщении на сайте мэрии в пятницу вечером.

Отмечается, что 28, 29 и 30 июня, согласно рабочему графику, будут работать восемь гейзерных фонтанов из двенадцати существующих. Когда начнут работать все фонтаны, специалисты пока не сообщают.

Кстати, мощный ливень, который обрушился на столицу и пригород после полудня 27 июня, не обошелся и без других последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, фонтан, русановка, Русановский канал

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за бури в Киеве отключили часть музыкальных фонтанов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В центре Киева двое мужчин устроили заплыв в фонтане

25 июня, 10:55

Мужчины залезли фонтан и один из них начал плыть, пока второй держал его за ноги

В Киеве на Шулявке запустят два фонтана

20 июня, 12:22

Фонтаны сейчас не работают и просто завалены мусором

В Киеве из-под земли забил огромный фонтан: видео

19 июня, 08:50

ЧП произошло на улице Раисы Окипной

Зеленский искупался в фонтане Мариуполя: забавное видео

16 июня, 11:53

За президентом пришлось намочить костюмы и его телохранителям

Семенихин пришел в себя и рассказал, кто его «заказал»

Facebook будет доплачивать пользователям за просмотр рекламы

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Как стирать пуховик в стиральной машине

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Как определить, натуральный мед или нет?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь