"Из-за карантина разучилась ходить": как живут пенсионеры Киева в самоизоляции

Сайт "Сегодня" продолжает рассказывать истории из жизни киевлян, которые живут в самоизоляции уже почти два месяца. Это пенсионеры, малоимущие и одинокие люди, которым сложно и небезопасно выходить на улицу. Таким киевлянам помогает Единый координационный центр КГГА, принося им домой продуктовые наборы и хоть немного согревая сердца этих людей вниманием.

Лариса Федоровна Абарина всю жизнь проработала журналисткой, рассказывала читателям множество историй в разных изданиях, а сейчас осталась одна в квартире на Куреневке.

Ей 71 год и она болеет. У нее синдром болезни Паркинсона. Лариса Федоровна уже полтора месяца не выходит из дома, придерживается советов по самоизоляции. Продукты помогают покупать соседи. В квартире совсем скромно, даже множество горшков на подоконнике и на балконе пустуют. Завидев фотоаппарат, Лариса Федоровна смущается, что из-за карантина давно не была в парикмахерской. Хотя в свои годы выглядит просто замечательно.

"На улицу не выхожу из-за коронавируса. И немного из-за этого карантина разучилась ходить. Хотя в магазин или в аптеку могу сама дойти, но с палочкой. Помогают соседи – приносят продукты. Но знаете… кому сейчас нужны мы, пенсионеры?" – вздыхает Лариса Федоровна.

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Корреспонденты "Сегодня" были первыми, кто поздравил ее с Днем печати, который отмечают 5 мая.

Фото: Единого координационного центра КГГА

"В журналистику, страшно сказать, я пришла работать в 1971 году. Общий стаж 53 года. Работала в разных изданиях с перерывами. Начинала в районной газете, потом была работа в журнале. Редактировала служебные тексты в разных ведомствах – Пограничных войсках и Минобороны. После выхода на пенсию работала в журнале "Справочник кадровика", – вспоминает женщина.

Принимая поздравления, Лариса Федоровна не скрывает, что перестала следить за календарем.

"Ой, спасибо. Точно, сегодня же День печати! Раньше с праздником меня часто поздравляли коллеги. А сейчас в живых уже многих нет, да и я сама особо никому не звоню", – говорит женщина.

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Волонтеры Единого координационного центра КГГА передали Ларисе Федоровне набор первой необходимости: продукты и средства гигиены. Женщина благодарна им за внимание.

Фото: Единого координационного центра КГГА

"Особенно я обрадовалась картофелю. Такой крупный и чистый принесли… Мне уже тяжело его нести из магазина, а тут такой сюрприз. Подсолнечное масло хорошее, крупы… В пайке был даже пропаренный рис. Я его себе не позволяю, он в магазине стоит 30 гривен, а для меня это дорого. Обычно беру подешевле. Кстати, я сама за помощью не обращалась. Видимо, позвонили мои соседи. Со мной потом связались и сказали, когда придут. Волонтеры занесли все нужное прямо на кухню. Для этого надели бахилы, были в масках и перчатках. Очень приветливые люди. Я рада, что обо мне не забыли", – делится с нами женщина.

Лариса Федоровна получает скромную пенсию – всего 3900 гривен.

"Увы, я была редактором, а не министром… Почему-то на пенсию по возрасту меня не переводят, сумма была бы значительно больше. За свой стаж – 53 года – я не получаю никакой надбавки. Лишь отписки, что не положено. От этого грустно. Это очень мало для жизни в Киеве", – говорит Лариса Федоровна.

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Тем не менее она не теряет оптимизма.

"Очень хочу завести собаку или кота, но боюсь, что не смогу ухаживать по состоянию здоровья. Разве что карликового песика. А вдруг заболеет? Я этого не переживу. У меня уже когда-то была собака... Поэтому наблюдаю за котами под окнами, изредка бросаю им что-то вкусное. Хочу попросить соседей набрать земли для горшков. За цветами я смогу ухаживать. Уже будет веселее", – говорит на прощание женщина.

Кстати, за время работы Единого координационного центра продуктовые наборы первой необходимости уже получили почти 34 000 киевлян. Горячая линия Единого координационного центра КГГА: (044) 362 50 23 kyiv.stopcovid.org.ua.

Напомним, что власти обещали "карантинную тысячу" пенсионерам, чья пенсия меньше 5 тыс. гривен.

Ранее в Минсоцполитики объясняли, что для выплаты "карантинной тысячи" требуется внести изменения в государственный бюджет Украины. Такое решение уже одобрил парламент и подписал президент, средства выделили из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19.

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