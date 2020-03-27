Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Из-за карантина воздух в Киеве стал чище, но не везде: новые данные

27 марта, 15:43

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Улучшения связывают с тем, что из города исчезли маршрутки

Состояние воздуха в столице значительно улучшилось за время введения в городе карантина, рассказали сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева.

"Это произошло, прежде всего, из-за резкого уменьшения на улицах города автотранспорта. По данным с постов, где ведется наблюдение – воздух в Киеве в большинстве мест чистый и скоро можно будет гулять по городу, как в лесу", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Впрочем, по данным с постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 26 марта, уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в Киеве оставался высоким. Превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ регистрировались на уровне:

  • пыль – 1,3 раза – пост наблюдения №7 на Бессарабской площади.
  • диоксид серы – 1,3-2,5 раза на всех постах, кроме поста наблюдений №5 на проспекте Науки, 37.
  • диоксид азота – 2-2,8 раза на всех постах, кроме поста наблюдений №5 на проспекте Науки, 37.
  • оксид углерода – на всех постах без превышений.

"Раньше превышение загрязнения воздуха регистрировалось на всех постах наблюдения по городу, а сейчас только на проспекте Науки и на Бессарабской площади. Там уровень загрязнения высокий, но он снизился с 5 до 2 раз. Я предполагаю, что к понедельнику уровень загрязнения воздуха там будет еще меньше. Идет тенденция на снижение", – рассказал нам Олег Рубан.

Он добавляет, что указанные вещества выделяются при сжигании угля, мазута, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках (теплоэлектростанции и котельные, отопительное оборудование в жилых домах) и в двигателях внутреннего сгорания автомобилей. На автотранспорт приходится около 80% всех выбросов в атмосферный воздух города.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни в Киеве метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, отмечают, что состояние воздуха в Киеве, за последние две недели улучшилось.

"Раньше нам часто приходила информация от Госпродпотребслужбы Киева о плохом состоянии воздуха. Теперь таких сообщений практически не поступает. Специалисты отмечают, что загрязнение воздуха стало меньше. Причина может быть в том, что остановлен общественный транспорт, перестали ездить автобусы, маршрутки. Меньше нагрузок от общественного транспорта, который работает на дизельном топливе", – отмечает Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

В тренде
Как работает транспорт по спецпропускам в Киеве: эксперимент "Сегодня" (видео)

В тоже время в мэрии отмечают, что в городе ухудшается ситуация с пожарами в экосистеме города.

"За последнюю неделю на территории Киева произошло 35 крупных пожаров, выгорела площадь более 10 гектаров. Из-за этого качество воздуха в этих районах может ухудшаться", – говорит Роман Ткачук.

Недавно мы писали, что в столице, по словам властей, на время карантина не планируют закрывать дороги на въезд или выезд из города. Также, несмотря на ограничения работы общественного транспорта, личные авто киевляне могут использовать как и прежде.

Подробнее о новых правилах перевозок в Киеве смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

воздух общественный транспорт автотранспорт наблюдение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возрослоДругие новости
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробностиДругие новости
Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полки
Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полкиДругие новости
Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)
Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)Другие новости
"Не более одного на 10 "квадратов": в Киеве вводятся ограничения при посещении магазинов и аптекДругие новости
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имуществаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...