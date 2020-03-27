Из-за карантина воздух в Киеве стал чище, но не везде: новые данные

Улучшения связывают с тем, что из города исчезли маршрутки

Состояние воздуха в столице значительно улучшилось за время введения в городе карантина, рассказали сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева.

"Это произошло, прежде всего, из-за резкого уменьшения на улицах города автотранспорта. По данным с постов, где ведется наблюдение – воздух в Киеве в большинстве мест чистый и скоро можно будет гулять по городу, как в лесу", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Впрочем, по данным с постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 26 марта, уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в Киеве оставался высоким. Превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ регистрировались на уровне:

пыль – 1,3 раза – пост наблюдения №7 на Бессарабской площади.

диоксид серы – 1,3-2,5 раза на всех постах, кроме поста наблюдений №5 на проспекте Науки, 37.

диоксид азота – 2-2,8 раза на всех постах, кроме поста наблюдений №5 на проспекте Науки, 37.

оксид углерода – на всех постах без превышений.

"Раньше превышение загрязнения воздуха регистрировалось на всех постах наблюдения по городу, а сейчас только на проспекте Науки и на Бессарабской площади. Там уровень загрязнения высокий, но он снизился с 5 до 2 раз. Я предполагаю, что к понедельнику уровень загрязнения воздуха там будет еще меньше. Идет тенденция на снижение", – рассказал нам Олег Рубан.

Он добавляет, что указанные вещества выделяются при сжигании угля, мазута, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках (теплоэлектростанции и котельные, отопительное оборудование в жилых домах) и в двигателях внутреннего сгорания автомобилей. На автотранспорт приходится около 80% всех выбросов в атмосферный воздух города.



Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни в Киеве метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.



В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, отмечают, что состояние воздуха в Киеве, за последние две недели улучшилось.

"Раньше нам часто приходила информация от Госпродпотребслужбы Киева о плохом состоянии воздуха. Теперь таких сообщений практически не поступает. Специалисты отмечают, что загрязнение воздуха стало меньше. Причина может быть в том, что остановлен общественный транспорт, перестали ездить автобусы, маршрутки. Меньше нагрузок от общественного транспорта, который работает на дизельном топливе", – отмечает Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА. В тренде Как работает транспорт по спецпропускам в Киеве: эксперимент "Сегодня" (видео)

В тоже время в мэрии отмечают, что в городе ухудшается ситуация с пожарами в экосистеме города.

"За последнюю неделю на территории Киева произошло 35 крупных пожаров, выгорела площадь более 10 гектаров. Из-за этого качество воздуха в этих районах может ухудшаться", – говорит Роман Ткачук.

Недавно мы писали, что в столице, по словам властей, на время карантина не планируют закрывать дороги на въезд или выезд из города. Также, несмотря на ограничения работы общественного транспорта, личные авто киевляне могут использовать как и прежде.

Подробнее о новых правилах перевозок в Киеве смотрите в сюжете:

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