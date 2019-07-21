Кабинки с окнами и перевернутые урны: первые нарушения на выборах в Киевской области (видео)

В "ОПОРЕ" перечислили все случаи нарушений, которые произошли за час после открытия избирательных участков

Фото: AFP

Гражданская сеть "ОПОРА" зафиксировала первые нарушения на голосовании в Киевской области в ходе внеочередных парламентских выборов. Так, наблюдатели сети фиксируют недостаточное количество избирательных ящиков, агитацию в день голосования и размещения кабинок у окна.

В Белой Церкви (90 ИО) возле участка № 321149 наблюдатель обнаружил агитацию в пользу кандидата-мажоритарщика Дмитрия Киришуна. Председатель комиссии на обращение относительно ситуации ответила, что самостоятельно совершать никаких действий не будет. В "ОПОРЕ" напомнили, что предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Также в Белой Церкви на большом участке № 32114, где зарегистрировано более 2000 избирателей, наблюдатели обнаружили только пять кабинок вместо шести и четыре избирательные урны вместо шести.

В 91-ом округе в селе Горбовичи на малом избирательном участке №320640 должно быть не менее двух больших и не менее двух переносных избирательных урн. Так же и кабин для голосования: не менее двух. Наблюдатели зафиксировали одну переносную и одну стационарную урну. В комиссии отмечают, что больше не нужно.

Фото: "ОПОРА"

В рамках этого же округа в Фастове на участке №321389 несколько урн перевернуты. Председатель избирательной комиссии объяснила, что это сделано для того, чтобы потом было быстрее считать бюллетени, но в случае наплыва людей, урны обещают задействовать.

В 92-ом избирательном округе, в селе Малая Антоновка на участке № 320057, где зарегистрировано 399 избирателей, выявлена только одна переносная урна.

В селе Шпендовка (93 ИО) на избирательном участке 320554 наблюдатель зафиксировала, что в кабинках для голосования – окна. А это может нарушать тайну голосования избирателей.

На этом же участке сразу зафиксирована и выдача бюллетеня без паспорта.

Ряд организационных нарушений наблюдатели зафиксировали и в 94-ом избирательном округе. В частности, в Василькове на избирательном участке №321281 недостаточное количество переносных урн – всего одна, а стационарных – три.

В поселке Гребенки на участке №320292 – недостаточно стационарных урн, всего три, недостаточно кабинок – три. Еще во время утреннего заседания на участке тихо играла музыка разных исполнителей.

В селе Барахты на участке 320320 перед утренним заседанием висела табличка с устаревшим графиком работы комиссии, а также наблюдатели зафиксировали недостаточное количество стационарных урн, всего две, недостаточное количество кабинок, всего три.

В поселке Козин на избирательном участке 320749 также недостаточно стационарных урн для голосования, лишь четыре.

Фото: "ОПОРА"

В рамках 95-го избирательного округа на избирательном участке 320588 в Вишневом площадь помещения меньше,чем должна быть, есть только три из шести стационарных урн, одна из двух необходимых переносных урн. Остальные повреждены, однако акт о повреждении ящиков члены УИК отказались составлять.

На участке 321309 в поселке Гостомель количество бюллетеней на 11 штук меньше, чем количество зарегистрированных избирателей.

На избирательном участке 321416 в селе Чайки бюллетеней меньше на шесть штук, чем избирателей. Помещение меньше, чем того требует Закон, есть три стационарные урны вместо четырех.

В Майдановке на избирательном участке 320212 96 избирательного округа кабинок и ящиков меньше чем нужно, а в Песковке на участка 320196 не велся протокол утреннего заседания.

На участке № 320248 (97 ИО) в селе Калита сломана урна. Как сообщили в комиссии, в прошлый раз составляли акт, однако новой урны так и не дали.

В Броварах на избирательном участке № 321243 наблюдатели зафиксировали нарушения процедуры утреннего заседания – комиссия не вела протокол. Кроме того, члены УИК, не объявляя количество, хотели сразу начать раздавать на столы бюллетени и опломбировать ящики не по очереди, а все сразу. Протокол начали вести после замечания наблюдателя.

Также в день голосования наблюдательница "ОПОРЫ" получила смс-сообщение агитационного содержания в пользу одного из кандидатов "Нидзельский Владимир – сделаем их!".

Фото: "ОПОРА"

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.

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