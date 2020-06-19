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Как бегемот спасается от зноя: в Киевском зоопарке показали милое видео

19 июня, 20:08

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Малышка Лили лакомится яблоками и купается в своем бассейне

В Киевском зоопарке, который недавно открылся после карантина, показали, как юная бегемот Лили резвится в своем вольере. Малышка греется на солнце, купается в своем бассейне и принимает лакомства – красные спелые яблоки.

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"Наша Лили наслаждается сочными яблочками от директора Киивзоо, принимает водные процедуры, нежится на солнышке и приглашает в гости", – рассказали в зоопарке.

Отметим, что бегемот Лили поселилась в столичном зверинце в конце лета 2016 года. На тот момент ей было 6 месяцев. Изначально малышку называли Биги, но позже в соцсетях запустили конкурс на выбор имени для бегемота. Победило имя Лили. Предшественница Лили, бегемот Бреста, была одной из старожилов зоопарка и любимицей киевлян. Она прожила 58 лет и считалась одним из старейших представителей своего вида в мире.

Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.

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Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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Киев яблоки бегемот киевский зоопарк

Источник: Сегодня

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