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Как будет выглядеть новый пешеходный мост на Оболони: появился проект

1 апреля, 16:29

Мила Князьская-Ханова

Серебристая конструкция соединит парк «Наталка» с Оболонским островом

В сети появилось фото проекта нового пешеходного моста на Оболони, который соединит парк "Наталка" и Оболонский остров, на котором планируют оборудовать пляжную зону. По данным блогера Павла Авдокушина, автором проекта нового моста является архитектор Андрей Миргородский.

Визуализация проекта Андрея Миргородского

Визуализация проекта Андрея Миргородского

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Судя по визуализации проекта, волнообразный серебристый мост будет выполнен из металла и стекла. Остров, на который он будет вести, сейчас практически "необитаем": у него нет сообщения с автодорогами, пока на него можно попасть лишь на лодке, либо перебравшись летом, когда уровень воды падает, со стороны Собачьего Устья. Власти обещают, что не будут возводить на острове капитальных конструкций, лишь благоустроят пляжную зону.

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Напомним, мост планируют возвести уже в текущем, 2020 году. Финансировать работы будут за средства инвесторов. Стоимость работ пока неизвестна.

Отметим, в 2019 году после ремонта открыли пешеходный мост на аллее Героев Небесной Сотни. Его ремонтировали с мая по сентябрь. Также в 2019-м в столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. И хотя у него все еще нет "имени", в народе его называют "стеклянным мостом" или "мостом Кличко". Правда, после открытия мост столкнулся с несколькими неприятностями: стеклянные панели, установленные на смотровых площадках, начали трескаться.

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Киев остров Миргородский пешеходный мост парк Наталка

Источник: Сегодня

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