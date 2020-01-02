Как чувствуют себя украинцы после праздничной ночи

Первый день нового года столица встречает пустыми улицами

Водка и глинтвейн – от похмелья и тортик – на десерт.

Первый день нового года столица встречает пустыми улицами. Желающих оставить теплые дома, по крайней мере утром – не очень много.

На центральных дорогах, на которых обычно пробки – с десяток машин. На улицах – ни души. О громкой пирушке напоминают разве полностью забиты мусором контейнеры. Коммунальщики убирают с семи утра.



На часах около 13.00. Время пополнить запасы. Те, кто сегодня пришел в супермаркеты, покупают продукты.

Некоторые выбирают традиционный набор от похмелья.

К "лечению" говорят – еще дело не дошло, так как праздновать Новый год только начали.

Новогодняя ночь закончилась, а желание праздновать – нет. Те, кто в конце проснулся – застолье продолжают возле главной елки и обустраиваются на скамьях в местном парке. Спать, говорят горожане, легли в три часа ночи, пили и ели немного, поэтому уже утром – были в форме.

"Меньше нужно есть жирного и двигаться. Мы сходили ночью на елку, потанцевали, подвигались, чаю попили и голова не болит", – делится один из горожан.

Уже завтра у украинцев – праздники закончатся, правда, ненадолго: рабочими будут только два дня. А потом – снова окунутся в празднование. Но уже – рождественские.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей города традиционно приходится на 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

В субботу, 14 декабря, на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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