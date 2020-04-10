Как демонтируют аварийный Вантовый мост на Подоле (фото)

На Подоле стартовали работы по демонтажу аварийного Вантового моста через Гавань на Рыбальский полуостров. Напомним, этот мост был введен в эксплуатацию в 1963 году и уже много лет находится в аварийном состоянии.

Рабочие уже демонтировали один пролет моста со стороны Верхнего и Нижнего Валов. Демонтаж производят при помощи кранов и спецтехники.

Демонтированные балки находятся в плохом состоянии, видно, что их металлическая арматура уже полностью уничтожена коррозией. Дальше рабочие приступят к демонтажу трех остальных пролетов моста.

Напомним, как рассказал сайту "Сегодня" Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА, аварийный Вантовый мост планируют демонтировать до конца лета. Для этого нужно разобрать коммуникации, которые проходят по мосту. Параллельно будет строиться новая эстакада Подольско-Воксресенского моста.

"На самом деле жаль этот мост, он по-своему был уникальным и не только в инженерном плане. Пока буксовало строительство Подольского моста и демонтаж старичка постоянно откладывался, можно было продолжать гулять в этом затерянном и уединенном уголке Киева: многие справедливо считают, что тут была своя уникальная атмосфера. Но время не повернешь назад. Даже если бы мост подлежал восстановлению, вскоре рядом с ним будет построен еще один, где постоянно будут сновать автомобили. И от старой атмосферы не останется и следа, сколько прежний мост не сохраняй", – написал на своей странице в социальных сетях автор фото Олег Тоцкий. В тренде Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Напомним, актер и вокалист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето взобрался на закрытый Вантовый мост в Киеве и снял о нем яркое видео. Ролик, который, вероятно, был снят в 2019 году, артист выложил 10 марта в своем Instagram. В захватывающем дух видео Джаред Лето перелазит через перекрытие моста, который закрыт для автомобилей и пешеходов и поднимается по лестнице на самую его вершину – отметим, что его высота – 42 метра. Там прогуливается по узкой балке и делает селфи. Видео экстремальных приключений артиста снято с дрона.

Отметим, переправа закрыта для прохода пешеходов с 2009 года. Сюда уже много лет не пускают посетителей, а за порядком следит охрана. Как пояснил сайту "Сегодня" Николай Поворозник, до конца лета старый мост будет разобран.

А в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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