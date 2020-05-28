Как детские садики Киева готовят к работе (видео)

Столичные детсады, которые смогут работать с 1 июня, готовятся к открытию и работе в новых условиях.

"С первого июня – с соблюдением санитарных норм и строгих требований – начнут работать детские сады в столице. Сегодня учреждения готовятся к работе в новых условиях. Чтобы пребывание в садах было безопасным для детей, город утвердил рекомендации по работе учреждений", – рассказал мэр Киева Виталий Кличко

Так, по словам мэра, ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру.

"Тех, у кого она выше 37,2 °C – не допускают в заведение. Родители, которые приводят ребенка в сад, должны быть в масках. Все коммунальные сады обеспечены антисептиками. Дети будут пользоваться ими исключительно под присмотром воспитателей. В учреждениях запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. А также и работники, и дети в помещении должны находиться только в сменной обуви", – отметил Виталий Кличко.

Виталий Кличко отметил, что в садиках будут регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и проветривать. А воспитатели должны больше времени проводить с детьми на улице.

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Мэр Киева показал видео, как в одном из садов Печерского района – дошкольном учреждении санаторного типа для детей с заболеваниями дыхательных путей – готовятся к возобновлению работы.

Виталий Кличко отметил, что традиционно летом во многих садах будут делать текущие ремонты, и обратился к родителям, чтобы они заранее узнали, будет ли такой ремонт в учреждении, куда ходит их ребенок, и в какой садик возле они могут его перевести в настоящее время.

Также мэр напомнил, что уже на этой неделе, с 30 мая, в столице откроют магазины площадью более 1000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры, начнут работать и гостиницы.

"Город понемногу возвращается к привычной жизни. Но ситуация шаткая. И может обернуться в любую сторону. Поэтому надо быть осторожными и вводить послабления постепенно", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Напомним, в Киевской области с 26 мая ослабляют карантин. Так, со вторника начнется работа городского и междугородного транспорта, работа детских садов, гостиниц, проводиться спортивные соревнования.

Ранее, с 22 мая, карантин в Украине из общенационального стал региональным: по каждой области власти решают отдельно, вводить новые ослабления или пока нет. Сайт "Сегодня" разобрался, что еще будет разрешено людям в тех регионах, где эпидемическая ситуация позволяет ослабить карантин.

Смотрите в инфографике, что разрешено в стране с 22 мая:

Реклама / Фото: Сегодня

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