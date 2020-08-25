Как Киев отгулял День Независимости: массовые "минирования" и спасение от мусора

По информации правоохранителей, в Киеве участие в массовых мероприятиях ко Дню Независимости приняли около 20 000 человек. Их безопасность обеспечивали 4,5 тысячи правоохранителей – работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

"Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно. Правонарушений допущено не было", – сообщает главк столичной полиции.

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Там отмечают, что за прошедшие сутки в органы внутренних дел столицы поступило 140 сообщений. Среди них: грабежи – 2; хулиганства – 4; кражи – 74. В 22 случаях подозреваемые лица установлены.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации рассказали, что в праздничный день их сотрудников вызывали на вызовы, связанные с поиском утонувших людей, но эти случаи больше связаны с купанием людей в запрещенных местах.

Впрочем, не обошлось в городе без ложного минирования. Неизвестные сообщили, что заминированы все станции Киевского метрополитена, торговые центр, и некоторые школы, детские сады в городе. Взрывотехникам и кинологам праздничный день был явно испорчен. К счастью, данная информация о минировании после проверок не подтвердилась.

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А вот станцию метро "Крещатик" и пересадочный узел на станцию "Майдан Незалежности" пришлось на некоторое время закрыть на вход и выход для пассажиров. Взрывотехники и кинологи все проверили и опасных предметов не обнаружили.

Как рассказали сайту "Сегодня" в департаменте городского благоустройства Киевской городской государственной администрации, День Независимости для их сотрудников прошел спокойно.

"Для наших сотрудников праздничный день прошел в обычном рабочем режиме. Традиционно после всех больших праздников остается много мусора. Наши сотрудники контролировали уборку мусора в таких людных местах, как Софийская и Михайловская площадь, центральные улицы и парки, где собирались киевляне и проходили шествия. Также усилили контроль за уборкой мусора на Почтовой площади и Русановской набережной", – рассказали нам в департаменте.

Там добавляют, что по информации коммунального предприятия "Киевкоммунсервис", в обычные дни с улиц Киева вывозится 2-2,5 тонны мусора.

"Вчера из-за праздника и многочисленных гостей, которые приехали в столицу, количество собранного на улицах мусора увеличилось ориентировочно на 10-15%", – добавляют в департаменте городского благоустройства КГГА.

Напомним, что День Независимости прошел в столице без военного парада, но с маршем.

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