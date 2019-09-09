Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходе

Если на одежде будут отражатели, уровень безопасности на дорогах станет выше

Фото: kiev.informator.ua

С начала учебного года дети школьного возраста должны носить в темное время суток светоотражающие жилеты. Это правило сделали обязательным для безопасности учеников. При этом, безопасная одежда может быть модной: в Киеве прошел показ стильной одежды, которая отвечает требованиям безопасности на дорогах.

Эксперты объясняют: пешеходов в темной одежде обычно плохо видно, особенно на слабо освещенных дорогах за чертой города. Но если на одежде будут отражатели – уровень безопасности становится выше.

"Осень и зима предполагает ношение больше темных вещей. А это ухудшает видимость на дороге. Сегодня пешеходы все чаще и чаще попадают под автомобили. Чем ярче ты будешь на дороге в темное время суток – тем лучше", – объясняет директор Международного благотворительного фонда помощи пострадавшим в результате ДТП Инна Олиференко.

Так что не только дети, но и взрослые должны позаботиться о том, чтобы быть более заметными на дороге. Яркий браслет, приобретенный за 30 гривен, может спасти жизнь. Чтобы пешехода было хорошо видно в темноте, достаточно повесить на сумочку даже обычный светоотражающий брелок.

"Любой элемент можно одеть на одежду и быть видимым в темное время суток. Мы придумываем, как эту инициативу по светоотражению использовать, поэтому и провели конкурс "Модно быть видимым на дороге", – рассказала Инна Олиференко.

Во время конкурса "Одежда, которая спасает жизни", украинские дизайнеры продемонстрировали модные и, вместе с тем, безопасные наряда – прямо на столичном пешеходном переходе. Модели разыграли сцены из повседневной жизни: кто-то роняет вещи на дороге, кто-то разговаривает по телефону. Зрителям хорошо видно, как наклейки на одежде отражают в сумерках свет фар.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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