Как неравнодушные киевляне помогают пенсионерам, находящимся в карантине (видео)

Десятки тысяч пенсионеров нуждаются в помощи из-за самоизоляции. И это только в Киеве

Больше всего рискуют заболеть коронавирусом пожилые люди, напоминают врачи. Именно им настойчиво советуют не выходить из дома. Всем необходимым стариков готово обеспечить государство. По всей стране к добрым делам приобщаются и неравнодушные. Как это происходит в Киеве?

"Я принесла вам продуктовый набор. Мы заходить к вам не будем, потому карантин, возьмите", – именно так начинается и заканчивается каждый визит волонтеров к пожилым, которые ответственно сидят на карантине.

Киевлянке Любви Савон 82 года. Уже неделю старушка не выходит на улицу. Боится подхватить опасный вирус. Без помощи социальных работников сейчас трудно.

"Я бывает так, что встать не могу, а дома нужно что-то есть, девушки очень выручают", – говорит пенсионерка.

12 тысяч киевлян сейчас нуждаются в государственной поддержке. Только в Голосеевском районе полутора тысячам постоянно помогают соцработники. В период карантина потребность увеличилась вдвое.

Наталья Ахмадова, начальник управления труда социальной защиты Голосеевского района Киева:

"На сегодняшний день у нас указано более трех тысяч человек, нуждающихся в немедленной помощи. Люди просят бесплатные продукты, бесплатные лекарства. Или хотя бы чтобы мы обеспечили это им донести до квартиры". В тренде Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

Впрочем, рекомендации врачей не выходить на улицу много пожилых людей игнорирует. Эти старики уверены, что в родном дворе вирус не страшен, а в общественном транспорте они не ездят.

"Мы сидим, как положено, больше, чем полметра друг от друга. Не кашляем, вытираем нос салфетками и стараемся разговаривать на приятные темы", – говорит Людмила Иванова, жительница Киева.

Чтобы бабушки и дедушки не стояли в очередях в банках, чтобы до 20 числа оплатить квартплату, Верховная Рада запретила на время карантина начислять пеню на коммунальные платежи и открывать воду или свет. На время карантина в банки пускают не более пяти клиентов одновременно. Это уменьшает очереди в помещении. Администрация просит пользоваться онлайн-сервисами для уплаты платежей. Помочь в этом могут родные или социальные работники. Нацбанк на своей странице в соцсети даже выставил специальный ролик, в котором призвал украинцев помочь пожилым родственникам.

Напомним, в Украине с 12 марта и минимум по 3 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также была остановлена работа метро, междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения.

К борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине будут привлечены студенты-медики.

А улицы украинских городов во время карантина будут патрулировать военнослужащие ВСУ.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама