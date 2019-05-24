Как отмечали День Киева в 1995 году: фоторепортаж из архивов "Сегодня"
"Сегодня" публикует первые фото из оцифрованного фотоархива
"Сегодня" начинают публиковать свой оцифрованный фотоархив.
Первые артефакты – фото Дня Киева 24-летней давности – в 1995 году.
Ранее "Сегодня" представили, как могли отмечать День Киева во времена князя Ярослава Мудрого. В 1019 году в столице не было еще ни Софийского собора, ни Пирогощи, ни Михайловского, ни Золотых ворот. На месте Лавры примерно в это время появилась первая иноческая пещерка. Но уже тогда Киев был одним из крупнейших городов Восточной Европы.
День Киева по традиции отмечается в последние выходные мая, и в 2019 году он припадает на 25-26 мая. По такому поводу Святослав Вакарчук решил организовать внеплановое мероприятие – концерт группы "Океан Ельзи" на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников творчества рок-коллектива стала цена билетов на концерт, которая стартует от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах. Начнется концерт "Океану Ельзи" в 19:00.
Впрочем, в эти дни будет также много других интересных мероприятий, которые можно посетить всей семьей.
Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.
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