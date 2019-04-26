Как отметить Пасху в Киеве: идеи для досуга, работа транспорта и банков

Киевлян ждут изменения в работе общественного транспорта и банков, а также яркие мероприятия и хорошая погода

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Киевлян, как и остальных украинцев, в связи с празднованием Пасхи и Дня труда ожидает пять выходных: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая. На праздники в столице изменится график работы общественного транспорта, а также не по обычному расписанию будут работать банки. Мы собрали все важные моменты, на которые стоит обратить внимание жителям и гостям столицы, чтобы Пасха и все остальные выходные прошли без проблем.

Транспорт

Работа общественного транспорта и маршруток, которые проходят возле станций метрополитена 27 апреля будет продлена на один час, а 28 апреля транспорт начнет курсировать на час раньше. Мы подробно писали о том, по каким схемам движения будет ездить общественный транспорт.

При этом в ночь на Пасху метро будет работать на час дольше, а в воскресенье, 28 апреля, начнет работу на час раньше. Дополнительный час добавится к обычному времени работы каждой станции, которая указана на входе и в зале станций.

Вместе с тем на нескольких участках столичных дорог будет ограничено движение:

с 21:00 26 апреля по 6:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина;

в направлении жилого массива Троещина; с 8:00 28 апреля по 6:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении б-ра Дружбы Народов;

с 12:00 29 апреля будет частично ограничено движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду Южного мостового перехода, возле станции метро "Выдубичи";

Южного мостового перехода, возле станции метро "Выдубичи"; с 6:00 1 мая движение транспорта на проспекте Академика Палладина на участке от ул. Академика Ефремова до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречной полосе.

Погода

Прогноз погоды также порадует любителей отправиться на природу. В субботу в Киеве в течение дня температура воздуха будет +20...+22 градуса, есть вероятность локального дождя. На Пасху в Киеве ночью будет +9...+12 градусов, днем +22...+24 градуса. Также возможен дождь.

Стоит обратить внимание, что в Киевской области до 28 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. На Пасху и 29 апреля по области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 9-11°, днем 28 апреля 21-23°, 29 апреля 18-20°.

Банки и соцпомощь

Национальный банк Украины (НБУ) ранее обнародовал график работы системы электронных платежей регулятора и банковской системы из-за переноса рабочих дней в 2019 году. Так, согласно календарю, с 27 по 1 мая включительно будут выходными. Рабочие дни – 2 и 3 мая.

Также в столице к Пасхе отдельным категориям социально незащищенных киевлян выдадут единоразовую адресную материальную помощь. Размер помощи составляет от 250 до 500 грн. Наибольшая сумма адресной выплаты – 500 грн – предназначена детям-сиротам и детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Ярмарки и коммуналка

Перед Пасхой киевляне смогут купить недорогие продукты на ярмарках, которые пройдут во всех районах столицы. В частности, мы писали адреса торгов, которые пройдут в субботу, 27 апреля.

Не стоит забывать, что в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей, поэтому услуги по горячему водоснабжению временно прекращены в 54 зданиях, из них 48 жилых домов, три детских сада, две школы и одно ведомство.

Досуг

Также "Сегодня" узнали, какие интересные мероприятия пройдут в Киеве на выходных. В этом году фестиваля писанок и расписанных пасхальных кроликов на Софийской площади не будет. Вместо полюбившейся киевлянам выставки в воскресенье на Михайловской площади пройдет "Твоя Пасха Fest".

В воскресенье с 14:00 праздновать Пасху будут в Нацмузее народной архитектуры Пирогово, приходить зовут со своими пасхальными корзинками. Здесь выступят народная артистка Леся Горова, артисты вокальной мастерской Illaria Ethno, детские коллективы.

Еще один отличный вариант провести время с семьей и друзьями — яркая выставка тюльпанов, которая открылась на Певческом поле.

Отметим, что в ботсадах и парках Киева также уже зацвели магнолии, сакуры и даже миндаль.

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