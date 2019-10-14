Как проходил марш УПА в Киеве: новые фото

Мероприятие проводится уже 14-й год подряд

В Киеве 14 октября проходит торжественный марш в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА) под названием "Защитим украинскую землю".

Участники собрались у памятника Тарасу Шевченко, а после торжественного митинга прошли по центральным улицам столицы.

Реклама

Как известно, Марш славы УПА проходит на праздник Покров Пресвятой Богородицы с 2005 года. То есть, в этом году состоялся уже четырнадцатый марш.

Как заявили организаторы, в акции принимали участие более 10 тысяч человек – в основном представители националистических организаций и партий. Присутствующие держат национальные сине-желтые и "бандеровские" красно-черные флаги.

Напомним, в прошлом году представители Книги рекордов Украины признали участников прошедшего 14 октября марша рекордсменами за исполнение гимна украинских националистов. Самое массовое исполнение песни "Зродились ми великої години" зафиксировали на Европейской площади в Киеве.

Также мы писали, что ранее на одном из таких маршей порядок охраняли полицейские на лошадях и служебные собаки. Лошади, на которых сидели некоторые полицейские были в полной амуниции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама