Как проходит ремонт на Русановском мосту метро – фото и видео

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На Русановском мосту, который ремонтируют с сентября 2018 года, завершаются ремонтные работы. Сейчас мостик – в лесах: внизу его красят и штукатурят, на месте – несколько рабочих. Также теперь на него ведет новая лестница.

Кроме полной замены дорожного полотна, установки новых коммуникаций, ливнеотводной системы и освещения, на мосту отремонтировали пролетные строения, чтобы восстановить их несущую способность.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Как известно, плановый ремонт начали из-за жалоб водителей на неудовлетворительное состояние моста. Тендер на ремонтные работы провели еще весной прошлого года. На капитальный ремонт автопроездов моста Метро через Русановский пролив намеревались потратить 235 миллионов гривен.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Кстати, до покраски здесь также были заметны некоторые следы ржавчины, однако коррозию перед отделочными работами устранили.

Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

"В столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, а три — в аварийном", — говорят в мэрии и поясняют, что в обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями.

Сейчас реконструируют самые проблемные объекты — Шулявский путепровод, путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, мост Метро.

Напомним, с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние. На этот раз мы решили взглянуть на них не с высоты птичьего полета, а снизу. Именно с такого ракурса "усталость" моста видна как на ладони. Арендовав на день лодку, мы ушли в большое плаванье по Днепру, проведали несколько столичных переправ и сняли, как они выглядят с непривычного ракурса.

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