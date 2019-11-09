Как прошел первый день Киевского экономического форума: подробности

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Украина имеет все шансы на стремительное экономическое развитие. Об этом заявляли участники Киевского международного экономического форума. В столицу съехались сотни бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей. В начале форума на большом экране вывели десятки вопросов о будущем. На украинском и китайском языках. И не случайно. В зале среди самых ожидаемых гостей форума был самый богатый человек Китая, основатель крупнейших торговых интернет-платформ – "Алибаба" и "Алиэкспресс" – Джек Ма.

"Хороший учитель тот, кто мечтает, чтобы его ученики были лучше его", – говорит гость форума, основатель мировой торговой сети "Alibaba Group" Джек Ма.

Он легко и непринужденно отвечает на все. Рассказывает, как работая школьным учителем, рискнул и создал небольшую компанию, которая сегодня приносит ему миллионы долларов доходов. Джек Ма убежден, что лучшие инвестиции – это инвестиции в людей и интеллект. Это правило, мол, действует в любое время и в любой стране.

"Вдохновлять людей, чтобы они работали над инновациями – вот секрет. Дайте им то, что они хотят! И вы обязательно увидите результат! Если не любишь дело, которым занимаешься, ничего не получится", – объясняет основатель мировой торговой сети "Alibaba Group" Джек Ма.

Условия, при которых хочется работать в Украине, называет президент Владимир Зеленский. И лично гарантирует защиту и украинским и международным инвесторам.

"Когда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооценивают, все это придает нам адреналина, добавляет решительности и силы для мощного экономического скачка. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно. Это равные правила игры для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По прогнозу экономистов, к 2050 года европейские страны должны догнать за развитием США и Китай. Даже если те не будут стоять на месте.

Разработка цифровых систем и приложений – одно из приоритетных направлений в Украине.

Представители министерства развития экономики заявили, что в Украину в ближайшие годы зайдет мощный инвестор и до 2021 года ВВП Украины вырастет на 4%. А чем большая будет конкуренция между инвесторами, говорят в Минэкономики, тем выгоднее условия Украины они предложат.

"Чем больше у нас дохода, тем больше с нами хотят работать. Чем больше с нами хотят работать, тем больше у нас торговли. Чем больше у нас инвестиций, тем больше у нас работы", – говорит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

И для того, чтобы привлечь таких инвесторов, в Киеве и организовывали такой форум.

"Форум – это площадка, где разный бизнес, разные сообщества встречаются, делятся своими знаниями, своим опытом, и создают новые продукты или просто улучшают процессы. Я верю в экономический рост, просто надо не боятся идти вперед, искать возможность, ошибаться, делать выводы и идти снова вперед", – заявил инициатор киевского международного экономического форума Василий Хмельницкий.

Энергетическая независимость Украины – отдельная тема. Профильный министр хвастается достижениями в развитии зеленой генерации. Но, говорит, надо переписывать энергетическую стратегию. Нынешняя мол, не работает. Поэтому отрасль – на пороге большого переучета и увеличения добычи отечественного газа и угля.

"Украина на сегодня не использует те запасы, которые у нас есть. Энергетические рынки должны быть эффективными. Когда у нас есть разные цены на электрическую энергию, или разные цены на газ, это дает возможность для злоупотреблений и коррупции. Равные права и равные цены – это конкуренция на рынке", – говорит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Но в дискуссии об энергостратегии министр не участвовал, уехал. Поэтому и предложений спикера от компании ДТЭК, гендиректора Максима Тимченко не слышал. Тем временем Максим Тимченко отметил: чтобы инвестиции в возобновляемую энергетику, в том числе и иностранные, не прекратились, Украине стоит определиться по поводу зеленого тарифа, а также ситуации с закупкой киловатт у страны-агрессора.

"Нужны понятные, прозрачные, стабильные правила игры. И национальный бизнес, и западные инвесторы способны вкладывать достаточно большие деньги в построение энергобезопасности, в увеличение объемов добычи газа, в увеличение объемов добычи угля, в дальнейшее строительство зеленой генерации", – заявил генеральный директор ДТЭК, Максим Тимченко.

Говорить о бизнесе и сотрудничестве будут и 9 октября. Второй день форума откроет премьер министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины первым выступил на открытии Киевского международного экономического форума. Владимир Зеленский заявил, что Украина – один из наиболее привлекательных стартапов в мире, что наша страна – это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций.

Киевский международный экономический форум — постоянная площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ежегодно форум собирает около 2000 гостей и докладчиков из более чем 30 стран для создания комплексных стратегий модернизации бизнеса с акцентом на адаптивность и инновации.

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