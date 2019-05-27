Как столица отметила День Киева: ЧП на "мосту Кличко" и марафон ради спасения детей

По одной из версий, в стекло на новом пешеходном мосту стреляли

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В столице отметили День города. В субботу вечером состоялось открытие пешеходного моста со стеклянным полом между Владимирской горкой и площадкой возле арки Дружбы народов, который в народе уже называют "мостом Кличко".

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром решили проверить на прочность его надежность. Братья попрыгали по стеклу — мост выдержал.

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр отметил, что это прозрачное покрытие может выдержать нагрузку в 1150 кг на квадратный метр. Увы, вчера в одно из стекол попала вода, а второе покрылось трещинами и специалистам придется их заменить. По одной из версий, в стекло стреляли! В КГГА "Сегодня" сообщили, что выясняют причину появления трещин. Подключены сотрудники полиции. Тысячи людей пришли испытать на себе красавец-мост. На входе даже образовывались длинные очереди. Не выдерживали наплыва празднующих и мусорные урны. Они были переполнены настолько, что народ просто бросал окурки и бутылки возле них. У входа на переправу открыли и красивый фонтан, стилизованный под старину. Вода в нем струится не только из огромной чаши, но и из ртов рыбок. Газон у фонтана тут же облюбовали любители полежать на травке. В целом новый мост вызвал у людей позитивные эмоции. Многие говорили, что теперь это будет любимым маршрутом их прогулок.

















Киевляне и гости города смогли также прогуляться по обновленной аллее художников. Тут обустроили три смотровых площадки с видом на Подол, поставили лавки и смонтировали деревянный настил между деревьями.

Навели порядок и под аркой Дружбы народов, уложили новую плитку и поставили скамейки. А на Михайловской площади скульптор из Харькова продавал свои композиции, посвященные городской жизни.

"Люблю Киев и хочу, чтобы мои скульптуры украсили этот город", — говорит он.

Кроме того, в столице прошел 27-й благотворительный "Пробег под каштанами". В нем приняли участие 18 тысяч человек! Самой молодой участнице исполнилось всего два месяца, а самому взрослому — 78 лет. Деньги за участие в пробеге пойдут на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

День города отметили и под Киевом. В селе Березовка прошел фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома": 20 корзин с шарами поднимались на высоту 200 метров. Те, кому не хватило денег на полет (2900 грн с чел.), могли изучить принцип работы воздушного шара в огромном павильоне.

Balloon Festival

Напомним, что празднование Дня Киева обошлось в этом году в 11,3 млн гривен.

Также смотрите поздравления с Днем Киева от американских дипломатов:

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