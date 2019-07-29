Как тренируются пляжные спасатели

Работа лайфгарда оказалась не такой простой, как казалось на первый взгляд

Восемь утра. Центральный пляж города. Красное бикини, идеальные тела, как у знаменитых спасателей Малибу из кино и телешоу. Но это реальный украинский "Пляжный патруль".

Разминка, бег, отжимания, качание пресса, прыжки ... Потом – снова пресс. Позади – час тренировок, а впереди – еще канаты. И снова отжимания.

Теперь можно начинать спасать.

Только начали работу, к берегу подплывает лодка. Кто-то кричит. Один из спасателей получил ранения. Коллеги спешат на помощь.

В руку вонзился рыболовный крючок. К счастью, кожу прокололо в миллиметре от вены, и через несколько минут парень пошел на вышку – наблюдать за отдыхающими.

Лайфгарды раскрывают основной принцип своей работы: предотвратить беду, а не спасать от нее.

"У нас есть очень хорошее выражение: хороший лайфгард – это сухой лайвгард. У нас есть спасательный тюб его называют колбасой. Если человек без сознания, мы подплываем сзади, кладем этот тюб на спину потерпевшему, и запрокидываем на себя", – говорит Вячеслав Огнев, супервайзер ОО "Пляжный патруль".

А чтобы не попасть в смертельные объятия – нельзя поворачиваться к человеку, который тонет, спиной.

И когда его, без сознания, достают из воды, каждая секунда – на вес жизни. Поэтому постигать сердечно-легочную реанимацию помогает "Аннушка" – манекен-тренажер.

Доска и каяк – заменяют спасателям более медленную лодку.

Работа лайфгарда оказалась не такой простой, как казалось на первый взгляд. Но, когда ты в команде, которая поддерживает, разделяет твои ценности, никогда не сдается и поступками доказывает, что каждый в ней достоин называться героем, – ничего не страшно.

Стоит напомнить, что летний отдых может принести также и другие проблемы со здоровьем: простуду, мелкие травмы-царапины, внезапную головную боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а теперь выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как тренируются пляжные спасатели". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"