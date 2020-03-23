Как в больнице Киева живут люди с подозрением на COVID-19: видео из палаты

Точные анализы, которые определяют, есть ли коронавирус, занимают три дня

В Киеве корреспондент издания LB.ua Анна Стешенко показала, в каких условиях находятся люди, оказавшиеся с подозрением на коронавирус в Александровской больнице. Журналистку госпитализировали в инфекционное отделение 22 марта с подозрением на COVID-19.

По данным издания, у Анны поднялась температура, появилась слабость. На следующий день температура повысилась еще больше, и она вызвала скорую. Врачи отвезли журналистку в Александровскую клиническую больницу.

Ее разместили в палате, из которой выходить запрещено: трехразовое питание приносят, все процедуры делают на месте. Девушка проживает одна в двухместной палате. В ней можно увидеть кровати, тумбочки и письменный стол. Рядом с комнатой есть раздельный душ и санузел. Врачи также просят пить много воды.

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Медики говорят, что экспресс тест объективно ничего не показывает. Пока нет полноценных тестов, нужно сдавать кровь, а результат будет минимум только через 2-3 дня.

"Сами доктора, когда принимают больных, признаются, что экспресс-тесты нет смысла делать. У меня возьмут кровь, отправят ее на ПЦР-тест, который в лучшем случае будет готов через три дня. Все три дня будут в изоляции под присмотром врачей, обещают сделать рентген", – рассказала журналистка.

Она также сообщила, что ей дали список медикаментов, которые нужно купить и передать родными.

"Как и в Черновицкой области, больных будут лечить симптоматическими препаратами. Парацетамол – жаропонижающее, Амброксол – от кашля, Пшик, Хьюмер и Носоль – для промывания носа и спиртовый раствор Хлорофилипт используется для полоскания горла", – говорится в сообщении канала PavlovskyNEWS в Telegram.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 4 новых случаях заболевания COVID-19 в Киеве. Также мы сообщали, что самолет из Китая доставил в Украину тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты:

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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