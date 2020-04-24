Как в Киеве будут охранять закрытые кладбища

Горожан будут просить не идти к могилам, а нарушителей будут штрафовать

Полиция Киева напоминает, что городские кладбища закрыты, а поминальные дни перенесены на 6 июня этого года. В связи с этим, начиная с 20 апреля, сотрудники полиции совместно с представителями Муниципальной охраны начали патрулирование вблизи кладбищ, рассказали в полиции Киева.

"В течение ближайших выходных дней такие патрули будут усилены. Основная задача правоохранителей – не только обеспечение общественной безопасности и порядка, но и контроль за соблюдением карантинных ограничений. С нарушителями противоэпидемиологических мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу. Граждан, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей и продолжать нарушать требования по предотвращению распространения COVID-19, полицейские будут привлекать к административной или уголовной ответственности", – предупреждают в полиции.

Кроме этого, под особым вниманием сотрудников полиции продолжают находиться общественные места, в том числе парки, скверы и спортивные площадки.

Ранее Кличко сообщил, когда в городе начнут послаблять карантин. Отметим, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Как сообщали новости "Сегодня", накануне замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, когда закончится карантин в Украине.

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Между тем глава правительства подтвердил планы смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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