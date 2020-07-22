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Как в Киеве создают новую статую архистратига Михаила: фото и видео

22 июля, 14:34

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Скульптура украсит фонтан на Владимирской горке

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как идут работы по созданию нового киевского фонтана, частью которого станет скульптура архистратига Михаила, сообщает КГГА.

"Скульпторы продолжают работу над созданием фигуры архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке. Скульптуру, после сканирования 3D-модели, частями выливают из бронзы. И уже начали соединять ее отдельные элементы. Установим новый фонтан в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором, уже в сентябре", – отметил в заметке на своей странице в Facebook.

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Фонтан со скульптурой архистратига станет уже вторым из предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка". Первый установили при выходе из парка на пешеходно-велосипедный мост.

Как отметил мэр столицы, создают скульптуру хранителя Киева за средства меценатов.

Кроме того, на Подоле спасают старейший фонтан Киева – легендарный "Самсон". Территорию вокруг него обнесли высоким зеленым забором, а возле статуи в чаше появились металлические леса.

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Тем временем на Волыни появился фонтан "на заказ":

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Киев фонтан скульптура Владимирская горка Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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