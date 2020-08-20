В Киеве устанавливают рекордно высокий флаг с полотнищем больше теннисного корта: фоторепортаж

На территории Музея истории Украины во Второй мировой войне завершили монтаж гигантского флагштока, который власти обещают открыть до 23 августа – Дня государственного флага Украины. Новый объект возводится на холме, недалеко от чаши с вечным огнем. Флагшток будет самым высоким в Украине: почти на 20 метров выше, чем его "собратья" в Днепре на Соборной площади и на центральной площади Белоруси, и на треть выше, чем флагшток, которым постоянно хвастаются в Москве.

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Сайт "Сегодня" посмотрел, как идет строительство гигантского флагштока, посетив стройплощадку.

Не заметить большую стройку невозможно. Ее видно, как только заходишь на территорию музея со стороны Лавры. На месте работает большое количество техники. Например, огромный кран, который поднимает на высоту до 90 метров металлические конструкции флагштока. В работе задействован также автомобиль столичных пожарных с люлькой для высотных работ.

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На склоне, ниже конструкции флагштока, сотрудники "Киевзеленстроя" высаживают большую клумбу из цветов в виде герба Украины. Всю территорию склона выкладывают рулонами из уже зеленых газонов, частично тут даже работает система полива. К флагштоку ведет новая дорожка вымощенная плиткой, а также установлены современные фонари освещения.

На стройплощадке ощущается спешка, которая свойственна во время аврала. Рабочие уже выложили мрамором основание флагштока. Для его постройки в склон забивались мощные сваи, чтобы укрепить конструкцию. Подняться к флагштоку можно по мраморным ступенькам.

Рабочий из Турции разрешает заглянуть в отверстие большой трубы – там установлен мотор и трос, при помощи которого будут поднимать большой флаг.

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В среду днем рабочим удалось установить две части флагштока, а к вечеру еще столько же. Одна часть – это большая металлическая труба, длинной в 12 метров. Кстати, по вечерам флагшток будет художественно подсвечиваться несколькими прожекторами. Как заверяют в мэрии, выглядеть это будет неимоверно. Только оборудование художественной подсветки обошлось меценатам в более 3 миллионов гривен. Как заверил мэр Киева Виталий Кличко, в темное время суток флагшток будет видно практически с любой точки столицы.

"Основу флагштока установили еще вчера. А сегодня пока только две секции. Работы пришлось остановить из-за сильного ветра. Ждем, когда он утихнет, и начнем подъем и установку остальных секций. Нам еще нужно поднять шесть частей флагштока. Каждая его часть разного диаметра. Они надеваются одна на другую и надежно крепятся – общий вес конструкции 32 тонны. Когда все части конструкции будут установлены, приступим к финальным работам – покраске конструкции и монтажу большого герба Украины. Его установим на специальное устройство. Герб будет вращаться от порывов ветра", – рассказал нам один из строителей.

По словам работников, высота флагштока будет практически 90 метров. По проекту – более 87 метров. Они заверяют, что конструкция даже вместе с гербом не будет выше статуи Родины-матери. Хотя визуально кажется, что флагшток уже сейчас выше нее.

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Для справки: Флагштоки в Днепре и Минске – около 80 метров, флагшток в Москве – 60 метров.

Рабочие строят флагшток два месяца, работают круглосуточно. На строительстве задействованы украинские и турецкие специалисты. Кстати, саму металлическую конструкцию привезли из Турции, как и огромный флаг Украины. Как нам пояснили на стройке, там все это дешевле в несколько раз, чем в Украине.

Кстати, 19 августа, на стройку привезли для осмотра огромный флаг Украины, развернув часть полотнища прямо на земле. Оказалось, что с ним не все в порядке... Место для крепления к флагштоку турецкие мастера сделали в виде большой белой полосы, что очень сильно бросается в глаза. После долгих обсуждений огромное знамя решили заменить. Кстати, размеры флага поражают, его длина – 24 метра, а ширина -16 метров. Это больше, чем размеры стандартного теннисного корта (23,77 х 10,97 метра).

"Закуплено несколько больших флагов Украины, которые будут вывешиваться на флагшток в зависимости от погоды и времени года. Они сделаны из разных материалов. Полотно страдает от порывов ветра, снега, дождя и пыли. Их нужно будет менять и стирать, через каждые три-четыре месяца, в зависимости от погоды", – пояснили нам проверяющие.

Закончить все работы по строительству флагштока планируют до 22 августа, чтобы торжественно поднять флаг при участии первых лиц страны.

Рабочие говорят, что успеют со всем управиться.

"Думаю, что успеем все сделать вовремя. На открытие придет президент... Я лично, не люблю этих всех авральных открытий к знаковым датам. Можно же все было спокойно сделать и открыть без пафоса", – говорит один из рабочих.

Перед запуском в работу, специалисты проведут тестовые подъемы флага. А также в пятницу проведут репетицию всего торжества.

Напомним, что раньше столичные власти несколько лет намеревались построить гигантский флагшток за счет городского бюджета. На это предполагалось потратить до 50 миллионов гривен. После критики со стороны экспертов в мэрии передумали тратить бюджетные средства. Инициатива перешла к общественным организациям, которые взялись за это строительство.

"Стоимость флагштока уменьшилась в 4-5 раз от той суммы, которая озвучивалась ранее. Флагшток строится за средства меценатов, поэтому его точную стоимость можно будет узнать только по завершению строительства", – заверили "Сегодня" в Киевской городской государственной администрации.

Как выглядела строительная площадка за неделю до открытия и еще без конструкции флагштока, смотрите в ролике от мэра Киева:

Видео: Facebook Кличко

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