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Как в парке "Отрадном" спасают озеро

28 мая, 19:47

Водоем расчистят и сделают глубже

В парке "Отрадный" в Соломенском районе столицы продолжаются работы по расчистке и благоустройству озера, которые были начаты в конце 2018 года. Выполнение этих работ позволит уберечь водоем от высыхания, сообщили в КГГА.

Сейчас на озере производится монтаж конструкций, укрепляющих берег – по периметру водоема устанавливают шпунтовые сваи. После завершения их установки начнутся работы по расчистке и углублению дна озера на всей его площади в 9,7 тыс. квадратных метров.

Также на днях была проведена встреча представителей "Киевзеленстроя" с активистами и общественными деятелями, на которой совместно решили установить информационные щиты с полной информацией о запланированных работах.

Напомним, в июне прошлого года Виталий Кличко открыл парк "Отрадный" после реконструкции. В парке создали зеленый лабиринт, обустроили новые дорожки, установили систему полива. Также в зоне отдыха поставили 100 новых лавочек и 100 урн, обустроили новое современное освещение.

Есть в обновленном парке и поле для мини-футбола, детская площадка для детей дошкольного возраста и уникальная велодорожка, которой можно ездить не только на велосипедах, но и на роликах и скейтах.

Напомним, люди переживали, что в водоеме в парке "Отрадный" могут погибнуть животные, в частности черепахи. Люди даже обратились за помощью к волонтерам "Команды спасения животных". Они выезжали на проверку озера, но пострадавших черепашек, к счастью, не обнаружили.

Ранее в Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Ранее, как сообщали "Сегодня", несколько таких устройств разместили на Владимирской горке.

Чтобы передать срочное сообщение, нужно нажать оранжевую кнопку и через микрофон сообщить о случившимся оператору. В КГГА говорят, что "тревожные кнопки" также позволят бороться с воровством и вандализмом в зеленых зонах и быстрее реагировать на происшествия. 

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Тег Киев, КГГА, парк, озеро, отрадный

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