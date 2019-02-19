Как воспитывают собак-спасателей: истории от кинологов

В службе спасения работают не только породистые, а после учебы псы сдают экзамены

Фото: sq.com.ua.

Как воспитывают собак-спасателей: истории от кинологов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c44/e95/5c6c44e95a2fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c44/e95/5c6c44e95a2fc.jpg 2019-02-19T20:04:20+02:00 Другие новости В службе спасения работают не только породистые, а после учебы псы сдают экзамены

Они спасают людей из лесов, охваченных огнем и из разрушенных домов. Выносливые и послушные четвероногие спасатели – постоянная поддержка и помощники бойцов ГСЧС. Они знают и выполняют много команд, но самая главная среди них – "искать". Все это умеет Джой, который за год службы спас трех человек. Порода поисковика – бордер-колли.

"Они в рейтинге интеллекта среди собак на первом месте. Умнее, чем овчарки", – говорит Елена Тарасенко, спасатель-кинолог.

У Клюквы породы нет, однако у нее самый длинный послужной список среди коллег-собак. В поисковую службу попала, как говорится, с улицы.

"Мы изначально собирались отдать ее в хорошие руки, но я посмотрела на нее, что она не имеет никакого страха. То есть, если разрушено здание, она может пойти наверх, она может залезть в подвал, пойти по любым поверхностям, она ничего не боится", – рассказывает Ольга Бибикова, спасатель-кинолог.

Последний раз собак-поисковиков привлекали четырнадцатого декабря, когда в Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка. Тогда, к сожалению, под завалами нашли двух погибших.

Кроме поисков в разрушенных зданиях, собаки помогают найти тех, кто заблудился в лесу. Ольга изображает человека, которого замело снегом. Маскируется под белой простыней: условия тренировки – приближены к реальным. Задача Джоя – найти Ольгу и на протяжении минуты лаять, указывая находку.

Собак тренируют три раза в неделю. А способности у новичков обнаруживают в течение года. И лучших – оставляют.

"У нас собаки обязательно проходят экзамены, проходят сертификацию, без этих разрешений собаки просто не имеют права выполнять свои служебные обязанности", – говорит Валерий Радченко, начальник поисково-спасательного кинологического группы мобильно-спасательного центра ГСЧС Украины.

На службе в кинологическом центре ГСЧС – девять собак. В течение двух последних лет они спасли 29 человек.

Ранее "Сегодня" вспомнила самых необычных псов, которые уже успели стать известными не только в Украине, но и за ее пределами. Они работают спасателями, актерами, но есть среди выдающихся собак и обычные, которые, тем не менее, поражают окружающих своим умом и преданностью.

Также корреспонденты "Сегодня" побывали в кинологическом центре столичной полиции, чьих хвостатых питомцев часто задействуют в охране общественного порядка в центре Киева.

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