Как выглядит первое общежитие для парней-сирот в Киеве – фото
Молодые мужчины смогут три года жить в нем бесплатно
В Киеве вскоре откроют первое социальное общежитие для подростков-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте от 18 до 23 лет.
"В общежитии несовершеннолетние ребята-сироты в возрасте от 15 до 18 лет, а также мужчины в возрасте 18-23 лет из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, смогут временно проживать на безвозмездной основе. Предельный срок пребывания лица в этом заведении составляет три года, но при определенных обстоятельствах его можно будет продлить", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
По ее словам, цель создания такого общежития – социальная адаптация его жителей и подготовка их к самостоятельной жизни. Для этого созданы все условия: в заведении оборудуют современную кухню с бытовой техникой, для которой уже закуплено наборы посуды, установят стиральную машину, обеспечат запасом продуктов и моющих средств.
На сегодня в помещении общежития по адресу ул. В. Порика, 13-Б, завершают капитальный ремонт, основную часть которого провели с начала этого года. Также в ближайшее время установят кухонную мебель и технику. Указанные работы должны завершиться до конца месяца.
"Первых постояльцев общежитие примет уже в середине мая. В 11 комнатах заведения поселятся первые 10-15 ребят. Для них это будет своеобразный трамплин перед испытаниями взрослой жизни. В общежитии созданы все условия, чтобы молодые мужчины привыкали к ответственности за каждый шаг и быстрее адаптировались к повседневным обстоятельствам", – рассказала Марина Хонда.
Одновременно в общежитии смогут проживать до 30 человек. Заведение укомплектовано персоналом – это 10 сотрудников. За порядком в общежитии будут круглосуточно следить дежурные. С жителями будут постоянно работать трудовой администратор, социальный педагог и волонтеры-наставники.
На содержание Киевского городского социального общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в 2019 году предусмотрен 1, 644 млн грн. Таких заведений в Украине не более трех, а в Киеве подобное социальное общежитие создано впервые.
Как сообщалось, в Польше началась акция "Bike helps" в поддержку детей из Украины, потерявшим родителей во время боевых действий на Донбассе. Она заключается в том, что за каждый миллион километров, который участники проедут на велосипеде, сироты получат один велосипед. Организаторы планируют передать велосипеды украинским сиротам 1 июня – по случаю Международного дня защиты детей.
Тем временем, в Харькове общежитие для людей с проблемами зрения находится в плачевном состоянии. Подробности – в видео "Сегодня".
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