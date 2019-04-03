Как выглядит первое общежитие для парней-сирот в Киеве – фото

Молодые мужчины смогут три года жить в нем бесплатно

Фото: КГГА.

Как выглядит первое общежитие для парней-сирот в Киеве – фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d0/6b5/5ca4d06b500c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d0/6b5/5ca4d06b500c1.jpg 2019-04-03T18:25:50+03:00 Другие новости Молодые мужчины смогут три года жить в нем бесплатно

В Киеве вскоре откроют первое социальное общежитие для подростков-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте от 18 до 23 лет.

"В общежитии несовершеннолетние ребята-сироты в возрасте от 15 до 18 лет, а также мужчины в возрасте 18-23 лет из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, смогут временно проживать на безвозмездной основе. Предельный срок пребывания лица в этом заведении составляет три года, но при определенных обстоятельствах его можно будет продлить", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.













По ее словам, цель создания такого общежития – социальная адаптация его жителей и подготовка их к самостоятельной жизни. Для этого созданы все условия: в заведении оборудуют современную кухню с бытовой техникой, для которой уже закуплено наборы посуды, установят стиральную машину, обеспечат запасом продуктов и моющих средств.

На сегодня в помещении общежития по адресу ул. В. Порика, 13-Б, завершают капитальный ремонт, основную часть которого провели с начала этого года. Также в ближайшее время установят кухонную мебель и технику. Указанные работы должны завершиться до конца месяца.

"Первых постояльцев общежитие примет уже в середине мая. В 11 комнатах заведения поселятся первые 10-15 ребят. Для них это будет своеобразный трамплин перед испытаниями взрослой жизни. В общежитии созданы все условия, чтобы молодые мужчины привыкали к ответственности за каждый шаг и быстрее адаптировались к повседневным обстоятельствам", – рассказала Марина Хонда.

Одновременно в общежитии смогут проживать до 30 человек. Заведение укомплектовано персоналом – это 10 сотрудников. За порядком в общежитии будут круглосуточно следить дежурные. С жителями будут постоянно работать трудовой администратор, социальный педагог и волонтеры-наставники.

На содержание Киевского городского социального общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в 2019 году предусмотрен 1, 644 млн грн. Таких заведений в Украине не более трех, а в Киеве подобное социальное общежитие создано впервые.

Как сообщалось, в Польше началась акция "Bike helps" в поддержку детей из Украины, потерявшим родителей во время боевых действий на Донбассе. Она заключается в том, что за каждый миллион километров, который участники проедут на велосипеде, сироты получат один велосипед. Организаторы планируют передать велосипеды украинским сиротам 1 июня – по случаю Международного дня защиты детей.

Тем временем, в Харькове общежитие для людей с проблемами зрения находится в плачевном состоянии. Подробности – в видео "Сегодня".

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