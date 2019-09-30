Как выглядит Пешеходный мост спустя два месяца после обрушения – фото и видео

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В начале августа Пешеходный мост, которому не так давно исполнилось 62 года, преподнес горожанам неприятный сюрприз, "уронив" балку под одну из опор. Разбитая бетонная конструкция, спустя несколько недель после ЧП, по-прежнему лежит внизу, на небольшой насыпи у воды. Спустя несколько недель после ЧП мы решили посмотреть, как обстоят дела у "уставшего" моста.

Сейчас на рухнувшую балку сверху смотрят любопытные пешеходы, прогуливаясь по мосту на Труханов остров – люди по-прежнему ходят по нему, не боясь новых ЧП. Хотя на опорах, возле которых произошло обрушение, теперь появилось предупреждение об опасном участке – в виде желтых табличек.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Однако, если взглянуть на мост снизу вверх, становится по-настоящему страшно: металлическая основа изъедена коррозией, а бетонные блоки выглядят ненадежно – словно готовы рухнуть вниз в любую минуту. Также мы не заметили поддерживающих конструкций.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Технические проходы под мостом также не в лучшем виде: деревянная "дорожка" – в дырах, и ходить по ней рискнет не каждый. Впрочем, эта часть моста доступна лишь для рабочих, обслуживающих мост.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Рыбаки, которых мы встретили возле опор под мостом, наших страхов о новых обрушениях не разделяют, а в КГГА уверяют, что мост по-прежнему безопасен.

"На мосту проводят обследования, вскоре будет принято решение по восстановлению конструкции. Угрозы для пешеходов никакой нет", — сообщили в горадминистрации.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Отметим, что два года назад мост ремонтировали, правда, в основном только освежили покраску и покрытие.

Напомним, с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние. На этот раз мы решили взглянуть на них не с высоты птичьего полета, а снизу. Именно с такого ракурса "усталость" моста видна как на ладони. Арендовав на день лодку, мы ушли в большое плаванье по Днепру, проведали несколько столичных переправ и сняли, как они выглядят с непривычного ракурса.

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