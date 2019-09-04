Как выглядит самая большая и современная школа Киева – фото

В здании есть все необходимое: от бассейна до комнат для сна

Фото: КГГА

На Старой Дарнице в столице после реконструкции открылась школа №42. Ее построили за два года на месте 100-летнего здания учебного учреждения, которое снесли в 2017 году. Теперь в школе вместо двух этажей – пять, и она считается одной из самых больших и современных не только в Киеве, но и в Украине. Кроме свежего ремонта и полного технического оснащения, в школе – широкие коридоры и проходы в классы, есть лифт и пандусы, а значит – она подходит для инклюзивного обучения. Журналисты "Сегодня" побывали в новой супершколе и выяснили, чем она еще отличается от остальных учебных заведений столицы.

Младшая школа: большие подушки и фонтанчики с питьевой водой

В первый день учебного года в фойе собралось немало людей – школьники, их родители, а также местные жители, пришедшие посмотреть на новую школу изнутри. Места в большом и светлом холле хватило всем. Здесь размещается пункт наблюдения охраны, которая с мониторов может видеть все, что происходит на каждом этаже, а вдоль стен – удобные диваны, на которых родители смогут подождать детей.

Всего в здании – пять этажей, один из них – цокольный. На нем размещается спортивная зона и технические помещения. Раздевалки – как в приличных спортклубах, с новым душем, шкафчиками, которые закрываются на замок и феном, прикрепленном к стене.

Кстати, души есть и в туалетах на первом этаже, где учатся младшие классы. Здесь, кроме светлых учебных кабинетов, есть комната для сна, чтобы малышам после садика было проще адаптироваться.

На коридоре у малышей – игровая зона с мягкими пуфами и подушками-котиками, с которыми можно играться.

Также есть фонтанчик с питьевой водой. В каждый из учебный кабинетов можно заглянуть через стекло в двери, а в некоторых аудиториях есть окна в школьный коридор.

Кстати, парты у малышей – современные, у них можно менять высоту и наклон столешницы. На рабочих местах учителей – компьютер, в каждом из учебных классов.

Старшая школа: теннисные столы и необычная навигация

Если вы находитесь на первом этаже, то узнать, где находится нужный кабинет, несложно: возле лестницы есть навигация. Однако сами школьники признаются, что пока путаются, куда нужно идти.

"Школа очень большая. На втором была литература, а куда идти на физику? Наверное, буду долго привыкать", – делились школьники друг с другом в первый день учебы.

Между тем, специализацию кабинетов, которые находятся на этаже, можно "вычислить" по рисункам на стенах – они разные на каждом из этажей. В каждом кабинете, кроме обычной доски, есть интерактивная.

А вот стеллажи, которые традиционно поставлены позади парт, в большинстве классов пока пустуют: лишь в кабинете украинской литературы мы заметили на них вышитый рушник.

На коридорах, как и у первоклашек, есть зоны с мягкими креслами-мешками. Правда, пока неясно, как долго они продержатся: на перемене мальчишки в первый же день пытались устроить ими "бои подушками". Также на нескольких этажах мы заметили теннисные столы.

По словам чиновников района, при реконструкции школы ее превратили в пространство развития и сотрудничества. Так, на одном из этажей мы нашли аудиторию, в которой школьники смогут развивать лидерские качества. Также есть отдельная комната для индивидуального обучения и зал для собраний.

Еще в школе – три спортзала, бассейн, актовый и танцевальный залы, библиотека, медицинский блок, столовая, музей и тир, а в школьном дворе – площадки для школьников всех возрастов. Для самых маленьких есть горки и качели, а для подростков – зона с уличными тренажерами.

Ранее "Сегодня" прогулялись по самым старым школам Киева, где ранее учились жены поэтов, дети президентов и мэров.

Отметим, что в прошлом году в Киеве райгосадминистрации за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон.

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