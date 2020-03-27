Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полки

Люди пересаживаются на велосипеды и боятся кашляющих и чихающих

Спустя две недели борьбы с коронавирусом быт миллионов украинцев кардинально изменился. А с продлением карантина и введением режима чрезвычайной ситуации (не путать с чрезвычайным положением!), похоже, изменений будет еще больше. Но народ не унывает и пытается приспособиться к новым условиям. В ход идет все, что пылилось где-то в чуланах или на балконах, например, старые велосипеды, детские самокаты и так далее.

Корреспонденты сайта "Сегодня" побывали в разных районах Киева и увидели, как живет столица в условиях жестких ограничений. Первое, что бросается в глаза – на улицах пустынно. По данным экспертов, более 70% украинцев не ходят на работу.

Магазины: стой за ленточкой, заходи по одному

Привычной картиной во многих магазинах стали очереди – охрана маркетов пускает вовнутрь ровно столько покупателей, сколько вышло обратно. При этом на расстоянии одного метра от каждого из кассиров на полу наклеили разноцветные ленты. Многие полки зияют пустотой и полузабытыми объявлении об ограничении отпуска количества товара в одни руки.

/ Фото: Александр Марущак

Продавцы объясняют: был ажиотаж, бакалею скупали мешками, пришлось принять меры.

Очередь в продуктовый магазин. Фото: "Сегодня"

"Пока покупатель не рассчитался на кассе, следующему подходить запрещено", – то и дело поясняют кассиры покупателям.

Примерно такая же ситуация и в аптеках – фармацевты требуют, чтобы в помещении находилось не больше двух покупателей.

/ Фото: Александр Марущак

До вторника, 25 марта, в спальных районах кое-где еще работали мелкие строительные магазины, но вовнутрь зайти было сложно.

"Стойте на пороге, заказывайте, готовьте деньги, я сама принесу все, что надо", – поясняли продавцы мелких хозтоваров.

Впрочем, начиная со вторника, когда правительство объявило о введении чрезвычайной ситуации, и эти точки приостановили свою работу.

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Похоже, что ситуацией с очередями за продуктами воспользовались уличные торговцы. Почти не прячась от полиции, в спальных районах Киева на точках, где раньше и не "пахло" стихийной торговлей, появились люди, делающие раскладки с картофелем, чесноком и прочими овощами.

Транспорт: "Куда едешь, раритет?"

В первый день ограничений в трамваях, троллейбусах и автобусах звучало немало недовольства и даже ссор.

"Ну вот куда ты едешь, раритет?" – оскорбительно обратилась к одной из пенсионерок более молодая женщина.

В эти дни стало заметно, как многие в транспорте с опаской смотрят на всех, кто чихнул или кашлянул.

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Впрочем, как известно, с 23 марта в столице общественный транспорт перевозит только работников критической инфраструктуры – медиков, фармацевтов, спасателей, правоохранителей, работников продуктовых магазинов и т.д. Для этого необходимо предоставить специальный пропуск, который на входе в транспорт проверяет правоохранитель. Все остальные могут пользоваться услугами такси. Как нам стало известно, некоторые киевские таксисты уже даже готовы брать плату не деньгами, а масками и антисептиками.

Крещатик: пустота и автобус в маске

Обычно многолюдный Крещатик и прилегающие к нему улицы и в разгар недели, и на выходных напоминают муравейник. В эти дни – там лишь одинокие прохожие. Как оказалось, на улице Городецкого, рядом с Майданом, некие креативные граждане надели маску на двухэтажный автобус-кафетерий.

Неожиданная сложность, с которой столкнулись киевляне и гости Киева, – это отсутствие в начале Крещатика и части Большой Васильковской наземных переходов.

"Раньше, в "здоровое" время на другую сторону можно было пройти под землей, по территории торгового центра. Сейчас он закрыт, вместе с ним закрыты и подземные переходы. Чтобы перейти на нечетную сторону Крещатика со стороны бульвара Тараса Шевченко, мне пришлось вернуться на Большую Васильковскую в поисках наземного перехода. Так и не найдя его, я перебежал несколько полос дороги, благо, машин было мало", – рассказал нам киевлянин Виктор Паршиков.

В спальных районах народ не спит

Несмотря на предупреждение властей и врачей о необходимости держать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра, люди продолжают толпиться. С утра к одиноким работающим кофейням выстраиваются очереди из желающих выпить бодрящего напитка. Купив стаканчик, многие обрызгивают ладони антисептиком, тщательно протирают стакан с кофе, отходят в сторону, снимают маску и наслаждаются кофе.

На детских площадках, несмотря на их закрытие, время от времени можно увидеть беспечных мам, гуляющих с детьми. Многие из них в прямом смысле бегают за малышами, чтобы те не прикасались к каким-либо грязным предметам.

"Не бери пальцы в рот, не гладь собаку, не собирай камни", – то и дело звучит на детских площадках.

Все на велосипеды: ездят "и девушки, и дедушки"

Еще одна большая проблема – транспортная. После того, как отменили весь городской транспорт в Киеве, для многих, кто не может работать удаленно и не имеет своих "колес", стало невозможно, либо очень дорого доехать до офиса. По этой причине многие киевляне начали доставать с балконов и подвалов свои велосипеды. Но если раньше, в докарантинные времена, в Киеве всегда было достаточно молодых велосипедистов на современных "двухколесных" – в шлемах и соответствующей экипировке, с рюкзаками за спиной – то сейчас нередко можно встретить и людей в возрасте на "Салютах" и "Украинах".

Несмотря на жесткие ограничения на проезд, немало народу скапливается и на остановках общественного транспорта. Неужели у всех спецбилеты?

/ Фото: Александр Панченко

Выясняю, что у большинства документы есть. С их фамилией, печатью и подписью босса. А вот на каком основании выданы, признаются не все.

- Я медсестра, еду на работу в больницу, мне положен документ, – с готовностью отвечает на вопрос корреспондента "Сегодня" молодая брюнетка. – А вы почему интересуетесь? - Да вот хотел узнать, как такое разрешение раздобыть. На такси денег нет, а на велосипеде далеко не уеду. - Увы, если вы не в перечне профессий, вряд ли у вас получится, – парирует девушка.

Но рассказывали о происхождении спецбилета далеко не все: большинство отмалчивались либо говорили что "начальству виднее, кому выдавать", а то и просили "ехать своей дорогой, у вас же свой транспорт есть".

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей штрафовать нарушителей карантина в столице.

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