Какие долги накопили киевские предприятия по зарплате: названа сумма

В КГГА заявили, что ведут с должниками "жесткий диалог"

Фото: пресс-центр НБУ

Задолженность по выплате заработной платы есть у более 60 предприятий, зарегистрированных в столице. Об этом заявила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Марина Хонда, информирует пресс-служба администрации.

По ее словам, за последний месяц ситуация ухудшилась.

"Долг увеличился на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем и сейчас составляет 172,4 млн гривен. Со всеми предприятиями-должниками мы ведем жесткий диалог и постоянно контролируем ситуацию", – сообщила она.

В пресс-службе также добавили, что почти 70% от общей суммы задолженности приходятся на государственные предприятия, среди которых компании, входящие в состав "Укроборонпрома", Государственного космического агентства, Министерства инфраструктуры и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Указывается, что большинство предприятий-должников обязались погасить долги до 1 августа 2019 года.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 апреля выросла до 2,46 млрд гривен.

При этом на 1 апреля долги по зарплате на киевских предприятиях составляли 156,3 млн гривен.

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