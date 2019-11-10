Какие тайны скрывают стены церковь Спаса на Берестове и Михайловская Выдубицкого монастыря: видео

В них молились на заре христианства в Киевской Руси. За почти тысячу лет их не разрушили ни враги, ни время. Церковь Спаса на Берестове и Михайловская Выдубицкого монастыря – уникальные храмовые жемчужины Киева. Их история и секреты – в материале эксклюзивной рубрики новостей "Сегодня" "Визитки украинской столицы".
Церковь Спаса на Берестове – один из старейших храмов Восточной Европы. Правда, его множество раз разрушали и восстанавливали. Поэтому он вобрал в себя несколько стилей: стены и фундамент – это древнерусская эпоха, колокольня – классицизм, своды в храме – это неоготика и, конечно, украшение церкви Спаса на Берестове – барочные купола.
Этот храм высится на холмах Днепра уже девятьсот лет. Возвели во времена княжества Владимира Мономаха. Поговаривают, что стенах похоронены несколько его потомков. Самый известный – Юрий Долгорукий.
Константин Крайний – руководитель научно исследовательского отдела истории и археологии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника:
"Были найдены древние саркофаги, древнерусского времени. В одном из них нашли женский скелет. Антропологи доказали, что он соответствует дочери Владимира Мономаха Евфимии. Самого Долгорукого здесь не нашли".
Набеги татаро-монголов и землетрясения уменьшили исконные размеры храма втрое. В 17-м веке его восстановил митрополит Петр Могила. Здесь даже сохранился его прижизненный портрет. А уже в двадцатом веке здесь нашли первоначальные фрески. Сейчас Спас на Берестове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работает как музей.
С Днепровских круч возвышается и тысячелетняя Михайловская церковь Выдубицкого мужского монастыря. Построена во времена внука Ярослава Мудрого – Всеволода, в византийском стиле.
Иеромонах Андрей, насельник Выдубицкого мужского монастыря:
"Наши предки русичи видели эти стены так же, как мы сейчас их можем видеть".
Откуда происходит название урочища, где раскинулся храм, рассказывают "Сегодня" монахи монастыря. Когда языческих богов сбросили в Днепр, главный Перун, выплыл на берег неподалеку.
"Он плыл вниз по течению, и выплыл именно в этом месте, где построена церковь архангела Михаила. Выдыбал этот бог, идол языческий, и эта местность принесла себе название Выдубичи", – рассказывает иеромонах Андрей.
На территории Выдубицкого монастыря очаровывает глаз еще и Георгиевский собор – жемчужина украинского барокко. Обе святыни – действующие, и открыты для верующих.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о тайнах Кирилловской церкви в Киеве: от сокровищ Мазепы до безответной любви Врубеля. Ее разоряли орды Батыя и литовское войско Радзивилла, уродовали во времена Екатерины Второй и большевиков. Восстанавливали во времена гетманства Мазепы. А после реставрации под руководством выдающегося архитектора Григоровича-Барского она стала образцом барочного стиля.
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