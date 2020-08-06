Каким будет карантин осенью: эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Киеве

Как сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан, максимальные показатели будут в ноябре-декабре и по COVID-19, и по гриппу

Столица продолжает жить в условиях адаптивного карантина. За минувшие сутки в городе от коронавируса умерли три человека, 180 жителей столицы инфицированы. Всех волнует вопрос: как мы будем жить дальше, а именно осенью? Мы поинтересовались у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, есть ли шанс, что осенью отменят карантин, или власти будут вводить более жесткие ограничения.

"Наша главная задача – провести локальные эпидемиологические обследования вспышек инфекции и провести защиту людей, которые входят в группу риска. Мы ожидаем в октябре увеличения острых респираторных вирусных заболеваний. 15- 20% из них – это коронавирусная инфекция. Поэтому и дальше будем наблюдать рост заболеваемости. Максимальные показатели у нас будут в ноябре-декабре и по COVID-19, и по гриппу", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Киевляне, которые уже устали от карантина, отмечают, что коронавирус просто перерастет в банальную регистрацию болезни или статистику, которую нам будут регулярно озвучивать.

"Коронавирус не перерастет в банальную регистрацию болезни. Он, скорее всего, перерастет в респираторную вирусную инфекцию, которая регистрируется в общем числе острых респираторных вирусных инфекций. И будет составлять 15-20% от всех вирусных инфекций. Действительно, к коронавирусу нужно будет относиться как к агрессивному и пандемическому вирусу. Мы должны защищать от него в первую очередь группы риска и оперативно проводить профилактические мероприятия. А карантин – это юридическое обозначение, которое распространяется на всю Украину или на определенный регион. Проводить противоэпидемиологические мероприятия нам придется еще полтора года", – добавляет Олег Рубан.

Напомним, что 6 августа мэр Киева Виталий Кличко пригрозил ужесточением карантина, если в городе будет резкий всплеск заболевания.

Вместе с тем Рубан и ранее отмечал, что показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве и дальше будут повышаться, так как диагностика инфекции заметно улучшается. В частности, сейчас в Киеве самый высокий показатель диагностирования по всей стране.

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