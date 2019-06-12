Кальянные в парках Киева: законно ли дымить в скверах и у водоемов

Все кальянные, которые обустраивают в городских парках, возле водоемов — незаконны

Фото: Александр Марущак, Сегодня

С приходом лета и знойной жары многие жители столицы предпочитают отдыхать в парках и у водоемов. Однако киевляне жалуются, что парк "Позняки" превратили в зону для курения кальянов.

"Дымят просто на каждом шагу и этими вредными ароматами вынуждены дышать дети. Это законно занимать целый парк кальянами и брать за это 200—350 гривен?" — спрашивает местная жительница Светлана Омельченко.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец отметил, что все кальянные, которые обустраивают в городских парках, возле водоемов — незаконны.

"У этих людей нет лицензий на продажу курительных смесей, и их деятельность — самоуправство, как и сдача в аренду стульев и мягких пуфов. Увы, у города пока нет влияния на этих "бизнесменов", а именно права изымать их товар. Такая функция есть только у полицейских или участковых. Они вполне могут влиять на ситуацию, пресекать деятельность кальянных в парках и на берегах водоемов. Люди могут вызывать на место полицию, и она должна реагировать, но системного эффекта от этого пока не наблюдается: полиция уезжает, и кальянщики возвращаются на свои места. Бороться с ними можно эффективно, когда у города будет право изымать товар (кальяны, дорогие смеси, стулья) и выписывать крупные штрафы", – рассказал "Сегодня" Белоцерковец.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Вместе с тем жители Оболони сообщили, что уже четыре дня полиция гоняет кальянщиков, которые выставляют свои кресла и кальяны на набережной.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинцы часто считают кальяны менее вредной альтернативой сигаретам, но кальяны на самом деле опаснее сигарет.

Напомним, что курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Это требование Евросоюза, которое Украина обязалась выполнить. По прогнозу НБУ, в 2019 году цены на табачную продукцию в Украине вырастут на 19%.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф.

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