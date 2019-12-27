Карамель и Свастик: какие необычные имена киевляне давали своим детям в 2019 году

/ Фото: Pixabay

Стало известно какие имена были популярны в Киеве в уходящем 2019 году. В управлении юстиции Киева сайту "Сегодня" рассказали какие имена в столице были самыми популярными и какие необычные имена давали горожане своим новорожденным деткам.

По информации районных в городе Киеве отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, в первом полугодии 2019 при государственной регистрации рождения родители чаще всего предпочитали такие женские имена: София, Мария, Ева, Милана, Арина, а мальчикам чаще всего давали имена – Артем, Марк, Дмитрий, Александр. Отметим, что указанные имена вот уже который год не теряют своей популярности.

Также по желанию родителей детям присваивались и редкие имена, а порою и вовсе необычные. По данным управления юстиции Киева, девочек в Киеве называли: Лолита, Санта, Юна, Кассия, Тамара, Ладослава, Карамель, Вольга, Регина, Веселина, Квитка-Ярина, Раиса, Аксинья, Смиляна, Богдана, Гертруда.

Реклама

Мальчикам также давали необычные имена, например, – Аполлон, Светозар, Аскольд, Леви, Антоний, Свастик, Соломон, Остап, Семен, Дементий, Прохор, Радомир, Рафаэль, Амир, Элвин, Лучезар.

В управлении юстиции Киева отмечают, что информация о необычных именах, которыми жители столицы называли своих детей во втором полугодии 2019 года, будет известна уже в новом году.

Напомним, когда вы ищете имя для своего ребенка, важно учитывать не только свои личные предпочтения, но также руководствоваться здравым смыслом. Подумайте, как будет сочетаться имя ребенка с его фамилией и отчеством. Помните о том, что ваш ребенок не всегда будет маленьким, когда-то ему придется строить взрослую жизнь со своим именем. Кроме того, называя сына, не забывайте, что ваш мальчик в будущем даст отчество своим собственным детям.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах, а президент Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве. Подробности – в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама