Карантин до конца лета: как будет жить Киев

По словам главы Госпродпотребслужбы в столице Олега Рубана, особых изменений не будет

Адаптивный карантин решением правительства продлен до конца лета. Сайт "Сегодня" поинтересовался в Госпродпотреблсужбе Киева, что теперь изменится в городе после 1 августа и какие новые правила будут действовать в столице.

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По словам Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы, особых изменений в городе не будет.

"Кардинальных новшеств не предполагается. И по сути ничего меняться не будет. Нам необходимо продолжать профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции: соблюдать масочный режим, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию. Также нужно усилить контроль за группами риска – пожилыми людьми и лицами, которые страдают хроническими заболеваниями. По сути мы будем жить по тем критериями, по которым жили два предыдущих месяца", – заявил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Он не исключает, что небольшие изменения все же могут быть.

"Сейчас разрабатываются правила по каждому направлению. Думаю, они вскоре будут официально опубликованы. В том числе, самый актуальный на данный момент вопрос – работа учебных заведений, детских садиков и вузов с 1 сентября", – добавляет Олег Рубан.

Ранее мы писали, что в столице зафиксировали несколько вспышек коронавируса.

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