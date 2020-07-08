Карантин и учеба: Кличко рассказал, пойдут ли дети в школу 1 сентября

В столице еще остались свободные места для приема в первые классы

Столичная власть делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, несмотря на рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным", – отметил Виталий Кличко.

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Исходя из этого, департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей.

"Но город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах. Хочу отметить, что мы уже выделили почти 4 миллиарда гривен на подготовку учебных заведений. Больше всего средств – около двух миллиардов – направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы", – отметил Виталий Кличко.

Он также сообщил, что в этом году откроют 7 обновленных учебных заведений. В частности, три построенных детсада и еще два после полной реконструкции. Также планируется завершить и масштабные реконструкции с пристройками в двух школах.

Также мэр столицы сообщил, что 1 июля в школах Киева завершился прием документов в первые классы. Почти 99 процентов семей уже определились с местом обучения своего ребенка. Треть из них воспользовалась гарантированным правом первоочередного зачисления.

"После первого этапа зачисления в каждой третьей школе Киева остались свободные места, всего – более трех тысяч. Ознакомиться с информацией о наличии мест родители могут сайтах школ", – подчеркнул Виталий Кличко.

Отметим, в этом году в школах из-за карантина в Украине решили не собирать детей на выпускной и праздник последнего звонка. Однако в учебных заведениях решили провести эти праздники виртуально. Так, в Киеве Виталий Кличко лично "озвучил" Последний звонок для выпускников столичных школ. Сделал это мэр в онлайн-режиме во время своего брифинга, взяв в руки школьный колокольчик.

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Тем временем глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что с сентября школы могут перейти к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса переходит в онлайн-режим. Также в планах – электронные дневники.

В свою очередь народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина заверила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование.

О том, как мотивировать детей учиться онлайн, смотрите в видеоролике:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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