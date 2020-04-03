Карантин – не помеха: некоторые салоны красоты работают подпольно

Многие украинцы готовы во время общенационального карантинане ходить в кино и театры, отложить путешествия и даже посиделки с друзьями, но несмотря на все запреты – предпочитают и дальше наводить красоту и обновлять гардероб. А некоторые из владельцев магазинов и салонов радостно идут навстречу своим клиентам. Не думая, что подвергают опасности свою жизнь и нарушают закон. "Сегодня" узнавали, как иногда нарушается карантин салонами красоты и их клиентами.

"Прическа – не вакцина от вируса, маникюр не спасет мир". Такие записи сетями распространили работницы одного из киевских салонов красоты. Официально все они на карантине. Впрочем, "для своих" некоторые работают подпольно.

"А можем мы прийти к вам завтра, например, в 11 часов?", – звонит журналистка "Сегодня" в один из салонов красоты. "Вы можете набрать, мы вам откроем", – отвечают там.

В салоне журналистке "Сегодня" согласились сделать маникюр. Говорят, что пускают только по звонку. На входе – выдают маски.

"Мы завтра будем работать в закрытом режиме, будет работать одна студия, она маленькая. Будет немного мастеров, клиенты и мастера – в масках, в бахилах, мы все дезинфицируем", – объясняют журналисту по телефону.

Все это от вируса не защитит, отмечает врач-эпидемиолог. Потому что маникюр или массаж – это прямой контакт между людьми.

"1,5-2 м должно быть расстояние. Это не может быть обеспечено, когда человек делает маникюр или массаж. Контакт ближе, метра в течение 15 минут не защищает от инфицирования", – говорит врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. В тренде Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

Журналисты "Сегодня" также увидели, как недалеко от Кабинета министров, в одном из самых дорогих столичных магазинов до сих пор, похоже, обслуживают покупателей, VIP-клиентов. Можно предположить, что ходят – через черный ход.

Одна за другой в элитный бутик подъезжают машины. Рядом – дежурит охранник. Следит за посетителями и кого попало в магазин не пускает.

"А вы закрыты или нет?", – спрашивает корреспондентка "Сегодня" охранника. "Да, карантин же, никак не зайти", – отвечает тот.

Нарушителям карантина грозит штраф, и даже уголовная ответственность. Но при этом – в сети куча советов, как безопасно навести красоту дома. А гардероб – обновить онлайн.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Сумах суд наказал мужчину, который зашел в магазин без маски.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения предложили украинцам сообщать о людях, которые нарушают режим самоизоляциипосле возвращения из-за границы.

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