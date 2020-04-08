Скандал с карантином в Киеве: задержанный "пловец из Гидропарка" хочет жаловаться в ООН

Киевский студент, которому грозит штраф в 17 тыс. грн, намерен доказать свою правоту в суде

Студент Валентин Бурьянов, который в первый день ужесточенного карантина переплыл Днепр, чтобы попасть в спортгородок киевского Гидропарка, намерен подать жалобу в ООН. Об этом он рассказал сайту "Сегодня", комментируя свое задержание 6 апреля.

Фото: Bogdan Aminov

Напомним, после задержания на 21-летнего Бурьянова составили админпротокол, теперь ему грозит 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина.

"Переплывая Днепр, я хотел добраться до спортплощадки, – рассказал нам Валентин Бурьянов. – Но не было иллюзий в том, что, приплыв к берегу, я подойду к спортгородку. Мой заплыв был крайней мерой, все вышло спонтанно. Это было актом демонстрации того, что ни Кабмин, ни министры не смогут отнять у меня моих прав. После того, как я переплыл Днепр, меня насильно затолкали в служебную машину. Я считаю, что с точки зрения закона, Конституции я ничего не нарушил. Поэтому различные штрафы и протоколы являются незаконными. Суд перенесен на 15 апреля в связи с тем, что мне и адвокату необходимо ознакомиться с материалами дела".

По словам Бурьянова, в Гидропарке во время карантина он бывал несколько раз.

"Например, был там 5 апреля. Я хотел пройти по мосту. Возможно, дойти до его середины, подышать воздухом и уйти. Полицейский меня не пустил", – говорит Бурьянов. В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Валентин говорит, что не считает себя провокатором, потому как соблюдает правила карантина – ходит в маске, пользуется перчатками.

В пресс-службе киевской полиции нам ответили лаконично.

"На этого гражданина был составлен протокол за нарушение правил карантина, материалы отправлены в суд. Последний и примет решение", – ответили нам полицейские.

Напомним, ранее эксперты рассказали, за какие именно нарушения карантина грозят штрафы, а также где необходимо надевать маски.

Также сообщалось, что по данным Минздрава Украины, по состоянию на 8 апреля за сутки зарегистрировано 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего инфицировано 1668 человек.

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