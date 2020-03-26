Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)

Людей – меньше, но маски по-прежнему носят далеко не все

В Киеве на днях ужесточили ограничительные меры, которые помогут избежать заражения коронавирусом. Так, теперь во многие места нельзя попасть без маски, а в трамвай и вовсе не пустят без спецпропуска. Правда, некоторые пенсионеры все еще сидят на остановках, надеясь, что все же смогут в них попасть.

Многие горожане все еще не спешат надевать маски при выходе из дома, а карантин воспринимают как повод выйти в парк, чтобы погреться на солнце. Сейчас в городе можно полюбоваться цветением деревьев – в столице как раз начали распускаться абрикосы, сакуры и магнолии.

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Фото: Игорь Тимофеев, "Сегодня"

Защитные маски в аптеке – по-прежнему вечно отсутствующий товар. В дефиците они и у столичных коммунальщиков, работу которых карантин не прерывает. Так, на одной из улиц Подола мы заметили бригаду из "Киевавтодора". Из более чем 10 рабочих маска была лишь на одном. При этом, у рабочих, следящих за чистотой на улицах, маски есть.

Не прислушались к мэру, призывающему не ходить на детские площадки, и молодые родители. В парках – немало мам с колясками, а по улицам на самокатах и велосипедах носятся юные школьники.

Некоторые кофейни, работающие в зданиях, в отличие от всех кофеларьков и наливаек, не закрылись. Однако, чтобы получить бодрящий напиток – нужно заказывать в окне и ждать на улице. Также там можно возле входа обработать руки антисептиком. Сейчас такая услуга есть практически во всех больших продуктовых супермаркетах.

Напомним, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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