Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)

26 марта, 12:59

Мила Князьская-Ханова

Людей – меньше, но маски по-прежнему носят далеко не все

В Киеве на днях ужесточили ограничительные меры, которые помогут избежать заражения коронавирусом. Так, теперь во многие места нельзя попасть без маски, а в трамвай и вовсе не пустят без спецпропуска. Правда, некоторые пенсионеры все еще сидят на остановках, надеясь, что все же смогут в них попасть.

Многие горожане все еще не спешат надевать маски при выходе из дома, а карантин воспринимают как повод выйти в парк, чтобы погреться на солнце. Сейчас в городе можно полюбоваться цветением деревьев – в столице как раз начали распускаться абрикосы, сакуры и магнолии.

Реклама

Фото: Игорь Тимофеев, "Сегодня"

Защитные маски в аптеке – по-прежнему вечно отсутствующий товар. В дефиците они и у столичных коммунальщиков, работу которых карантин не прерывает. Так, на одной из улиц Подола мы заметили бригаду из "Киевавтодора". Из более чем 10 рабочих маска была лишь на одном. При этом, у рабочих, следящих за чистотой на улицах, маски есть.

В тренде
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Не прислушались к мэру, призывающему не ходить на детские площадки, и молодые родители. В парках – немало мам с колясками, а по улицам на самокатах и велосипедах носятся юные школьники.

Некоторые кофейни, работающие в зданиях, в отличие от всех кофеларьков и наливаек, не закрылись. Однако, чтобы получить бодрящий напиток – нужно заказывать в окне и ждать на улице. Также там можно возле входа обработать руки антисептиком. Сейчас такая услуга есть практически во всех больших продуктовых супермаркетах.

Напомним, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин маска абрикосы коронавирус детские площадки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возрослоДругие новости
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробностиДругие новости
"Не более одного на 10 "квадратов": в Киеве вводятся ограничения при посещении магазинов и аптекДругие новости
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имуществаДругие новости
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работать
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работатьВласть
В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято
В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принятоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...