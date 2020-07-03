Карантин в Киеве: как будут работать столичные театры

В Киеве коммунальные театры, которые вышли из карантина, начинают новый сезон с показа пяти премьер. При этом зрители должны сидеть в зале на расстоянии друг от друга. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В сообщении КГГА уточняется, что театр "Актер" планирует первым сыграть спектакль "Приятная неожиданность" 12 июля, а последним будет открывать сезон Киевский национальный академический театр оперетты – 1 октября Гала-концертом в обновленном зрительном зале.

Отмечается, что в театрах сначала пройдут спектакли, которые были отменены из-за начала пандемии COVID-19, и на которые киевляне не могли попасть в марте.

"Соблюдение социальной дистанции в залах – не шутка, зрители действительно будут сидеть на расстоянии друг от друга. Некоторые театры отменят антракты, чтобы минимизировать общение людей и их скопление, измерять температуру актерам и посетителям. Наличие масочного режима и установление санитайзера даже не обсуждаются – это уже является нормой", – говорится в сообщении.

Театральный сезон начнется пятью премьерами, которые подготовили Киевский академический театр кукол на левом берегу Днепра, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр "Дивный замок", театр "Романс" и Киевский академический театр кукол.

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